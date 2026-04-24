Wypadek w Tatrach Wysokich

"Dwóch polskich turystów planowało wejść na Lodowy Szczyt. Podczas przejścia przez pole śniegu jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów, doznając rozległych obrażeń. Nie przeżył upadku" – podało HZS.

Apel słowackich ratowników

Słowaccy ratownicy udali się na miejsce tragedii śmigłowcem ministerstwa spraw wewnętrznych. Po przybyciu na miejsce przygotowali zwłoki do transportu, przewieziono je do miejscowości Stary Smokowiec i przekazano policji.

HZS zaapelowało o przestrzeganie regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zaleceń pogotowia górskiego.