Wypadek w Tatrach Wysokich. Polski turysta nie przeżył

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 14:32
Wypadek w Tatrach Wysokich. Polski turysta nie przeżył
Do wypadku doszło w Tatrach Wysokich. Polski turysta zginął w piątek. Informację o tragedii podało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS). Rano otrzymało ono od polskiego TOPR prośbę o pomoc. Gdzie dokładnie doszło do tragedii? Co się stało?

Wypadek w Tatrach Wysokich

"Dwóch polskich turystów planowało wejść na Lodowy Szczyt. Podczas przejścia przez pole śniegu jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów, doznając rozległych obrażeń. Nie przeżył upadku" – podało HZS.

Akcja TOPR w sercu Tatr. Turyści ewakuowani śmigłowcem z Doliny Pięciu Stawów

Apel słowackich ratowników

Słowaccy ratownicy udali się na miejsce tragedii śmigłowcem ministerstwa spraw wewnętrznych. Po przybyciu na miejsce przygotowali zwłoki do transportu, przewieziono je do miejscowości Stary Smokowiec i przekazano policji.

HZS zaapelowało o przestrzeganie regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zaleceń pogotowia górskiego.

Źródło PAP
