Do wypadku doszło w Tatrach Wysokich. Polski turysta zginął w piątek. Informację o tragedii podało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS). Rano otrzymało ono od polskiego TOPR prośbę o pomoc. Gdzie dokładnie doszło do tragedii? Co się stało?
Wypadek w Tatrach Wysokich
"Dwóch polskich turystów planowało wejść na Lodowy Szczyt. Podczas przejścia przez pole śniegu jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów, doznając rozległych obrażeń. Nie przeżył upadku" – podało HZS.
Apel słowackich ratowników
Słowaccy ratownicy udali się na miejsce tragedii śmigłowcem ministerstwa spraw wewnętrznych. Po przybyciu na miejsce przygotowali zwłoki do transportu, przewieziono je do miejscowości Stary Smokowiec i przekazano policji.
HZS zaapelowało o przestrzeganie regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zaleceń pogotowia górskiego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćSłowacjaPolakTatry Wysokie
Powiązane
Zobacz
|