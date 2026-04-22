Tragiczny wypadek pod Goleniowem. Pociąg potrącił dwie nastolatki

Do wypadku doszło w środę, przed godz. 14 na torze kolejowym w terenie leśnym w pobliżu Goleniowa.

Nastolatki potrącone przez pociąg. Jedna nie żyje

Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku ok. 15-16 lat. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem ZRM, druga w stanie ogólnym ciężkim z urazem głowy i brzucha, po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład LPR - poinformowała rzecznika prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Druga nastolatka śmigłowcem LPR została przetransportowana do Szpitala Zdroje w Szczecinie. Jej stan jest ciężki.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK przekazał, że do potrącenia doszło na jednotorowym odcinku linii kolejowej nr 402 prowadzącej w kierunku Kołobrzegu i Koszalina.

Dwie osoby nieuprawnione, znajdujące się na torach, zostały potrącone przez pociąg relacji Szczecin-Koszalin. Wstrzymany został ruch pociągów. Zostanie wznowiony po zakończeniu pracy policji i prokuratora – zaznaczył Piterzykowski.

Ewakuacja pasażerów

Na miejsce wypadku przybył dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Chańko. Wyjaśnił, że organizowana jest ewakuacja ok. 100 podróżnych.

Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700-800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy – powiedział Chańko.

Linią 402 kursują tylko pociągi Polregio. Jak zaznaczył Pietrzykowski, do godz. 17 na tej trasie zaplanowanych było siedem połączeń. Zaleciliśmy przewoźnikowi uruchomienie komunikacji zastępczej – podsumował. Zastrzegł, że wstrzymanie ruchu pociągów, które ze Szczecina jadą w kierunku Kołobrzegu i Koszalina, może potrwać dłużej.

Na miejsce skierowano też trzy pojazdy straży pożarnej, w sumie dziewięciu strażaków. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzielaniu wsparcia zespołowi ratownictwa medycznego w zaopatrywaniu osób poszkodowanych - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.