Tragiczny wypadek pod Goleniowem. Pociąg potrącił dwie nastolatki

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 16:59
Tragiczny wypadek pod Goleniowem. Pociąg potrącił dwie nastolatki
Jedna nastolatka zginęła, druga jest w stanie ciężkim po potrąceniu na linii kolejowej 402, między Goleniowem a Mostami. Na kilka godzin wstrzymany został ruch pociągów ze Szczecina w kierunku Kołobrzegu i Koszalina. Polregio organizuje autobusową komunikację zastępczą.

Do wypadku doszło w środę, przed godz. 14 na torze kolejowym w terenie leśnym w pobliżu Goleniowa.

Nastolatki potrącone przez pociąg. Jedna nie żyje

Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku ok. 15-16 lat. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem ZRM, druga w stanie ogólnym ciężkim z urazem głowy i brzucha, po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład LPR - poinformowała rzecznika prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Groźny wypadek na S8. Ciężarówka wbiła się w bariery
Groźny wypadek na S8. Ciężarówka wbiła się w bariery

Druga nastolatka śmigłowcem LPR została przetransportowana do Szpitala Zdroje w Szczecinie. Jej stan jest ciężki.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK przekazał, że do potrącenia doszło na jednotorowym odcinku linii kolejowej nr 402 prowadzącej w kierunku Kołobrzegu i Koszalina.

Dwie osoby nieuprawnione, znajdujące się na torach, zostały potrącone przez pociąg relacji Szczecin-Koszalin. Wstrzymany został ruch pociągów. Zostanie wznowiony po zakończeniu pracy policji i prokuratora – zaznaczył Piterzykowski.

Ewakuacja pasażerów

Na miejsce wypadku przybył dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Chańko. Wyjaśnił, że organizowana jest ewakuacja ok. 100 podróżnych.

Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700-800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy – powiedział Chańko.

Linią 402 kursują tylko pociągi Polregio. Jak zaznaczył Pietrzykowski, do godz. 17 na tej trasie zaplanowanych było siedem połączeń. Zaleciliśmy przewoźnikowi uruchomienie komunikacji zastępczej – podsumował. Zastrzegł, że wstrzymanie ruchu pociągów, które ze Szczecina jadą w kierunku Kołobrzegu i Koszalina, może potrwać dłużej.

Na miejsce skierowano też trzy pojazdy straży pożarnej, w sumie dziewięciu strażaków. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzielaniu wsparcia zespołowi ratownictwa medycznego w zaopatrywaniu osób poszkodowanych - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Źródło PAP
Powiązane
policja
42-letni kierowca spowodował wypadek. Media donoszą, że to Baron
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autora


Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
"Sortownia"
Polski serial podbił streaming i telewizję. Finałowy odcinek
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Mocny serial nie budzi żadnych zastrzeżeń
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
