Cieśnina Ormuz zostanie w końcu otwarta? Iran: Tak, ale na nowych warunkach

Iran stawia warunki otwarcia cieśniny Ormuz

- Oczywiście, ta cieśnina będzie otwarta, ale na nowych warunkach, które ustalą władze Iranu i Omanu – powiedział Dżalali w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w dzienniku „Izwiestia”.

- W naszej ocenie Iran i Oman świadczą pewne usługi związane z tą cieśniną. Za te usługi będą pobierane opłaty – dodał, nie rozwijając tematu.

Porozumienie pokojowe

Iran twierdzi, że stałe porozumienie pokojowe powinno pozwolić mu na żądanie opłat za przepływanie statków przez cieśninę, które będą się różnić w zależności od rodzaju statku, ładunku i panujących warunków. Stanowisku temu stanowczo sprzeciwia się prezydent USA Donald Trump. Pod koniec maja Stany Zjednoczone ostrzegły Oman, aby nie angażował się we współpracę z Iranem mającą na celu wprowadzenie opłat drogowych. Amerykański minister finansów Scott Bessent powiedział wkrótce potem, że ambasador Omanu poinformował go, iż nie ma planów wprowadzenia takich opłat.

Wojna USA i Izraela z Iranem

Wojna USA i Izraela z Iranem w znacznym stopniu ograniczyła przepływ ropy naftowej przez cieśninę, przez którą przed konfliktem przewożona była jedna piąta światowego wydobycia ropy. Kilka tankowców zdołało ostatnio opuścić Zatokę Perską, ale transport surowców energetycznych jest nadal poważnie ograniczony.