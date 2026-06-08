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Kabaret Neo-Nówka zbiera cięgi za Opole. "Dostajemy mnóstwo obelg"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 16:45
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Neo-Nówka
Kabaret Neo-Nówka zbiera cięgi za Opole. "Dostajemy mnóstwo obelg"/AKPA
Sobota, czyli trzeci dzień festiwalu w Opolu, upłynął m.in. pod znakiem kabaretu. Swoje 26-lecie świętował w amfiteatrze Kabaret Neo-Nówka. Okazuje się, że satyrycy musieli zmierzyć się z mnóstwem hejtu. Teraz odpowiadają na wpisy. "My dalej robimy swoje" - mówią.

Kabaret Neo-Nówka wystąpił w Opolu

Kabaret Neo-Nówka świętował w Opolu swoje 26-lecie. Ich występ odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Satyrycy nie stronili od mocnych żartów, które nawiązywały do bieżącej polityki i tego, co się dzieje w Polsce.

Kabaret Neo-Nówka żartuje z prezydenta Nawrockiego w Opolu. "Lepiej uważać na Karola"
Kabaret Neo-Nówka żartuje z prezydenta Nawrockiego w Opolu. "Lepiej uważać na Karola"

Na Kabaret Neo-Nówka wylał się hejt

Żartowali m.in. z Karola Nawrockiego, ale dostało się również Rafałowi Trzaskowskiemu. Publiczność w amfiteatrze opolskim śmiała się z tych żartów, ale najwyraźniej nie wszystkie przypadły do gustu widzom przed telewizorami. Niektórzy stwierdzili, że zbyt dużo było mocnych akcentów politycznych. Niektóre skecze uznali za mocno kontrowersyjne. Nie obyło się bez hejterskich komentarzy w sieci.

"Życzymy więcej dystansu i luzu"

Członkowie kabaretu Neo-Nówka postanowili odnieść się do krytyki i hejtu, z jakim się spotkali. Zamieścili w sieci wpis, w którym podziękowali fanom za ciepłe słowa, ale też odnieśli się do tego, co usłyszeli i przeczytali na swój temat.

Dostajemy mnóstwo hejtu i obelg pod naszym adresem. Pamiętajcie, że to tylko kabaret i próba obśmiania wszystkiego i wszystkich. I tak było w Opolu. My dalej robimy swoje i dziękujemy wszystkim za wsparcie, a hejterom życzymy więcej dystansu i luzu - napisali.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: hejttvpNeo-nówkakabaret neo-nówka
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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