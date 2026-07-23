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Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski proponuje mu nowe stanowisko

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:42
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Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski proponuje mu nowe stanowisko
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski proponuje mu nowe stanowisko/PAP/EPA
Mychajło Fedorow stawia sprawę jasno. Były minister obrony Ukrainy dostał od prezydenta swojego kraju propozycję objęcia innego stanowiska w państwowym aparacie. Odpowiedź jednak nie zadowoli Wołodymyra Zełenskiego.

Fedorow chce dokończyć transformację armii

Fedorow oświadczył, że zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony. Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje. Jednak obecnie w państwie istnieją tylko trzy stanowiska, które - poza żołnierzami na polu bitwy - faktycznie decydują o przebiegu wojny: prezydenta Ukrainy, ministra obrony oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Właśnie dlatego nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony - powiedział Fedorow dziennikarzom.

Te słowa o Zełenskim dają do myślenia. "Inspiruje, ale nie jest wolny od wad"
Te słowa o Zełenskim dają do myślenia. "Inspiruje, ale nie jest wolny od wad"

Fedorow zaznaczył, że tylko minister obrony posiada rzeczywiste uprawnienia, aby zwalczać korupcję w zamówieniach publicznych dla wojska, może dokończyć rozpoczętą transformację armii, planować i realizować asymetryczne działania oraz operacje przeciwko wrogowi, wykorzenić kulturę kłamstwa i nieodpowiedzialności wewnątrz systemu.

Protesty w Ukrainie po odwołaniu Fedorowa

W ubiegłym tygodniu po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony w Kijowie i innych miastach Ukrainy wybuchły protesty. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt Fedorowa z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainawołodymyr zełenskiMychajło Fedorow
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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