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Wołodymyr Zełenski ogłasza kolejne zmiany w armii. Nowy szef Sztabu Generalnego

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:53
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Zełenski chwali się sukcesem ukraińskiej armii. "Uderzyliśmy w rosyjskie zakłady zbrojeniowe"
Wołodymyr Zełenski ogłasza kolejne zmiany w armii. Nowy szef Sztabu Generalnego/Agencja Gazeta
Generał Ihor Skybiuk zostanie mianowany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy – poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent przekazał, że ustalono również, w jaki sposób Ołeksandr Syrski i Andrij Hnatow będą w dalszym ciągu służyć obronie Ukrainy.

"Ustaliliśmy kolejność dalszych działań. Dziś zostaną sformalizowane decyzje dotyczące zmiany kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy – przygotowywane są odpowiednie dekrety. Wspólnie z Mychajłem Drapatym i Jewhenijem Chmarą ustaliliśmy, że nowym szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie generał major Ihor Skybiuk – bardzo doświadczony wojskowy, z którym nowy naczelny dowódca ramię w ramię bronił Ukrainy” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski o przyszłości odwołanych wojskowych

"Ważne jest, aby wszystkie elementy naszej armii nadal działały w pełnej koordynacji. Wspólnie ustaliliśmy również, w jaki sposób Ołeksandr Syrski (były naczelny dowódca) i Andrij Hnatow (były szef Sztabu Generalnego) będą w przyszłości służyć obronie naszego państwa” – zaznaczył.

Prezydent ocenił, że kluczowym warunkiem utrzymania realnych zdolności obronnych Sił Zbrojnych Ukrainy jest skuteczny proces mobilizacji. Podziękował również Siłom Obrony Ukrainy za realizację planu dalekosiężnych uderzeń na Rosję oraz regularne prowadzenie uderzeń średniego zasięgu.

Zmiany w ukraińskim wojsku

"Ustaliliśmy kroki, decyzje i nominacje urzędników, które mają przyspieszyć realizację kluczowych inicjatyw w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej – naszego programu antybalistycznego Freya, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie licencji na produkcję systemów Patriot, a także współpracy z naszymi europejskimi partnerami w ramach określonych wspólnych programów” – wyjaśnił Zełenski.

Prezydent Ukrainy po sześciu dniach protestów, po niespodziewanym odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, ogłosił odwołanie Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i zapowiedział powołanie na jego miejsce Mychajła Drapatego. Podziękował Syrskiemu za wzmocnienie ukraińskich pozycji na froncie.

"Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza absolutną odpowiedzialność. (...) Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i z szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa” - napisał Drapaty na Facebooku.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaWołodomyr Zełenski
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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