Zełenski odznaczył w von der Leyen Orderem Europy

Postanawiam odznaczyć Orderem Europy Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej za wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej prezydenta.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w środę rano o przybyciu do Kijowa. Zapowiedziała, że podczas wizyty ogłosi nowe inicjatywy mające na celu integrację przemysłów obronnych Ukrainy i Unii Europejskiej.

Von der Leyen składa wizytę w Kijowie po raz 11. od początku pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

We wtorek do Kijowa przybył unijny komisarz obrony Andrius Kubilius, który ogłosił podpisanie z Ukrainą umów włączających ten kraj w dwa programy obronne UE: Europejski Fundusz Obronny (EDF) oraz Program na rzecz europejskiego przemysłu obronnego (EDIP). Pierwszy ma na celu rozwój technologiczny, a celem drugiego jest zwiększanie istniejących mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego.

Co z akcesją Ukrainy do UE?

Jak dodała szefowa KE, tematem jej rozmów w Kijowie będzie w środę proces akcesyjny Ukrainy do UE oraz przygotowania do nadchodzącej zimy.

Dzień wcześniej Wspólnota otworzyła w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej UE. Łącznie takich obszarów tematycznych jest sześć.