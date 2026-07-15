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Zełenski odznaczył von der Leyen Orderem Europy. "Za wybitne zasługi"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:37
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Zełenski odznaczył w von der Leyen Orderem Europy/East News
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył w środę przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen Orderem Europy – ustanowionym przez Ukrainę odznaczeniem przyznawanym osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do Unii Europejskiej.

Zełenski odznaczył w von der Leyen Orderem Europy

Postanawiam odznaczyć Orderem Europy Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej za wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej prezydenta.

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w środę rano o przybyciu do Kijowa. Zapowiedziała, że podczas wizyty ogłosi nowe inicjatywy mające na celu integrację przemysłów obronnych Ukrainy i Unii Europejskiej.

Von der Leyen składa wizytę w Kijowie po raz 11. od początku pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

We wtorek do Kijowa przybył unijny komisarz obrony Andrius Kubilius, który ogłosił podpisanie z Ukrainą umów włączających ten kraj w dwa programy obronne UE: Europejski Fundusz Obronny (EDF) oraz Program na rzecz europejskiego przemysłu obronnego (EDIP). Pierwszy ma na celu rozwój technologiczny, a celem drugiego jest zwiększanie istniejących mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego.

Co z akcesją Ukrainy do UE?

Jak dodała szefowa KE, tematem jej rozmów w Kijowie będzie w środę proces akcesyjny Ukrainy do UE oraz przygotowania do nadchodzącej zimy.

Dzień wcześniej Wspólnota otworzyła w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej UE. Łącznie takich obszarów tematycznych jest sześć.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaUEUrsula von der Leyenwołodymyr zełenski
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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