Dziennik Gazeta Prawana logo

Ważne ogłoszenie von der Leyen w Gdańsku. Kolejne miliardy dla Ukrainy

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
23 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ursula Von der Leyen
Ursula Von der Leyen/PAP
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w czwartek w Gdańsku, że do Ukrainy trafi tego dnia pierwsza płatność na kwotę 3,2 mld euro z unijnej pożyczki UE opiewającej na 90 mld euro. W najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata środków z puli 6 mld euro na produkcję dronów – dodała.

Chodzi o pożyczkę na rzecz Ukrainy, której zaciągnięcie przez UE było możliwe po wycofaniu przez Węgry weta. Wypłacone w czwartek przez KE 3 mld euro trafią do Kijowa na wsparcie budżetowe, a 6 mld euro Ukraina będzie mogła wydać na drony.

Von der Leyen: To dowód, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe

To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe – powiedziała von der Leyen w przemówieniu otwierającym Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference, URC 2026).

Von der Leyen: Niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie

Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie – podkreśliła.

Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Ursula von der Leyenwojna w UkrainieUnia EuropejskaGdańsk
Powiązane
Donald Tusk
Tusk w Gdańsku: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie
Przygotowania do URC
Ukraina ostrzega: Rosja szykuje w Gdańsku prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki
Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Ukraina w UE. Polacy za czy przeciw? Najnowszy sondaż pozbawia złudzeń
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSwyrydenko: Jak mówią nasi wojskowi – albo się zmienisz, albo zginiesz »
Zobacz
|
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Renault Megane E-Tech 2026
Tak wygląda nowe Renault Megane. Hit powraca, ma 220 KM i ogromny bagażnik
Nowa Toyota Camry
Ma silnik 2.5 i spala 4,8 l na 100 km. Nowa Toyota trzęsie rynkiem. Jaka cena?
studia, student, uczelnia
Padł rekord w tegorocznej rekrutacji na studia. 45 osób na jedno miejsce
Koszenie trawnika podczas suszy
Koszenie trawy w czasie suszy. Czy można kosić trawę w upalne dni? Na jaką wysokość kosić trawę w czasie suszy?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj