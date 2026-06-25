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Tusk w Gdańsku: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
40 minut temu
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Donald Tusk
Donald Tusk/PAP
"Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii" – powiedział w czwartek premier Donald Tusk otwierając w Gdańsku Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026).

W konferencji uczestniczy m.in. premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Tusk: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie

Szef rządu podkreślił, że "przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie". Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi i Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii – powiedział Tusk.

Jak dodał, "solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość".

Tusk: Wciąż głęboko wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej

Głęboko w to wierzę, w to co czułem, kiedy jako młody człowiek byłem w Stoczni Gdańskiej, kiedy powstawała Solidarność, bardzo dawno temu i wtedy patrzyłem na tysiące ludzi w Stoczni, wokół Stoczni, którzy odważnie wystąpili przeciwko komunizmowi i wtedy pomyślałem po raz pierwszy jako młody, ale już dorosły człowiek, że naprawdę ludzi dobrych woli jest więcej – powiedział premier.

Wezwał też wszystkich do pomocy "w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem".

Tusk: Razem odbudujemy to, co źli ludzie niszczą

Jeśli będziemy razem mądrze i z otwartym sercem pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę, życzę wam powodzenia w tych rozmowach biznesowych, politycznych, życzę szczęścia, przyda się każdemu i życzę tej prawdziwej solidarności – powiedział do uczestników konferencji Tusk.

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Źródło PAP
Tematy: Donald Tuskwojna w UkrainieGdańskJulia Swyrydenko
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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