Oto główny kandydat na premiera Ukrainy

Ekspert zgodził się z opinią, że Korecki jest głównym kandydatem na stanowisko premiera. W jego ocenie właśnie taka decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mogłaby zademonstrować dążenie do gruntownej przebudowy rządu.

Potrzebna jest nowa postać. Postać ciesząca się dobrą reputacją zarówno na Zachodzie, jak i na samej Ukrainie. Postać, która nie ma na koncie żadnych negatywnych skojarzeń. I w tym sensie, bez wątpienia, Korecki, który cieszy się reputacją dobrego menedżera, a jednocześnie nie ma szczególnych ambicji politycznych ani powiązań z różnymi ugrupowaniami politycznymi czy oligarchicznymi, jest optymalnym kandydatem – wyjaśnił Fesenko dla Radia Swoboda.

Jednocześnie ekspert uważa, że Korecki nie będzie tylko wykonawcą, tak jak Swyrydenko - jego stanowisko może być bardziej wyważone, ale nie będzie też dążył do stworzenia własnego ośrodka władzy.

Zostanie premierem, ale będzie premierem bez własnego zespołu. Będzie to rząd Zełenskiego, tak jak obecnie. Styl rządzenia z pewnością ulegnie zmianie – być może będzie mniej decyzji populistycznych. Więcej uwagi poświęci się kwestiom gospodarczym i technologicznym. Będzie to rząd na czele z menedżerem ds. kryzysowych – podsumował Fesenko.

Deputowany Jarosław Żełezniak napisał w komunikatorze Telegram, że jest w 99 proc. przekonany o nominacji Koreckiego na urząd premiera.

Zdaniem deputowanych wśród innych możliwych następców premierki Julii Swyrydenko wymienia się jej poprzednika na stanowisku szefa rządu, ministra energetyki Denysa Szmyhala i ministra obrony Mychajłę Fedorowa.

Dymisja premierki Swyrydenko

Prezydent Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska.

W niedzielę Zełenski spotkał się z Koreckim, o czym poinformował w Telegramie. Prezydent powiadomił, że wysłuchał jego sprawozdania i omówił "działania mające na celu wzmocnienie odporności Ukrainy oraz zapewnienie wyników w ramach zaktualizowanej strategii politycznej państwa”.

Portal Radia Swoboda zauważył, że spośród wszystkich kandydatów na stanowisko premiera to właśnie Korecki dołączył do ukraińskiej delegacji na szczyt NATO w Ankarze i uczestniczył tam w spotkaniach wraz z prezydentem Ukrainy. W szczególności brał udział w rozmowach z europejskimi przywódcami i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podczas spotkania z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen Korecki omawiał kwestię dalszego wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego.

Kim jest Serhij Korecki?

Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 r. Ukończył Łucki Państwowy Uniwersytet Techniczny na kierunku „samochody i gospodarka samochodowa”, a następnie na kierunku „ekonomika przedsiębiorstwa”.

Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwanofrankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu. W 2019 r. został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu "Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: "normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 r.