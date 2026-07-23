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AfD idzie po władzę. Prawicowo-populistyczna partia po raz pierwszy liderem sondażu wyborczego

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:05
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AfD idzie po władzę. Prawicowo-populistyczna partia po raz pierwszy liderem sondażu wyborczego
AfD idzie po władzę. Prawicowo-populistyczna partia po raz pierwszy liderem sondażu wyborczego/Shutterstock
Alternatywa dla Niemiec (AfD) może liczyć w Berlinie na 19 proc. poparcia. Prawicowo-populistyczna partia po raz pierwszy jest samodzielnym liderem sondażowym w tym mieście - wynika z opublikowanego badania instytutu Insa. Obecnie w stolicy Niemiec rządzi koalicja CDU/SPD.

AfD zyskuje w Berlinie na popularności

Kolejne miejsca w sondażu zajmuje chadeckie CDU (18 proc.) oraz Zieloni (18 proc.). Następna jest w Berlinie Lewica z wynikiem 16 proc., popularna szczególnie we wschodniej części miasta.

AfD rośnie w siłę. Takiego wyniku niemiecka skrajna prawica jeszcze nie miała
AfD rośnie w siłę. Takiego wyniku niemiecka skrajna prawica jeszcze nie miała

Próg pięciu procent przekracza jeszcze socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 proc. AfD w ostatnich miesiącach zyskuje w Berlinie na popularności. Rok temu w wakacje ugrupowanie mogło liczyć zgodnie z badaniami na ok. 15 proc. głosów wyborców ze stolicy.

Wegner przyłapany na kłamstwie

11 lipca reprezentujący chadeków burmistrz Kai Wegner zrezygnował z ubiegania się we wrześniu o reelekcję. To konsekwencja ujawnienia przez media, że polityk kłamał na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.

Wybory w Berlinie odbędą się 20 września. W tym samym dniu głosować będą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a dwa tygodnie wcześniej Saksonii-Anhalt; w obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy już we wrześniu na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.

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Źródło PAP
Tematy: sondażNiemcyAfD
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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