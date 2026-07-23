AfD idzie po władzę. Prawicowo-populistyczna partia po raz pierwszy liderem sondażu wyborczego

AfD zyskuje w Berlinie na popularności

Kolejne miejsca w sondażu zajmuje chadeckie CDU (18 proc.) oraz Zieloni (18 proc.). Następna jest w Berlinie Lewica z wynikiem 16 proc., popularna szczególnie we wschodniej części miasta.

Próg pięciu procent przekracza jeszcze socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 proc. AfD w ostatnich miesiącach zyskuje w Berlinie na popularności. Rok temu w wakacje ugrupowanie mogło liczyć zgodnie z badaniami na ok. 15 proc. głosów wyborców ze stolicy.

Wegner przyłapany na kłamstwie

11 lipca reprezentujący chadeków burmistrz Kai Wegner zrezygnował z ubiegania się we wrześniu o reelekcję. To konsekwencja ujawnienia przez media, że polityk kłamał na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.

Wybory w Berlinie odbędą się 20 września. W tym samym dniu głosować będą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a dwa tygodnie wcześniej Saksonii-Anhalt; w obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy już we wrześniu na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.