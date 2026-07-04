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Niemcy: ekstremiści z AfD twierdzą, że wkrótce przejmą władzę

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:54
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szef AfD
Tino Chrupalla, szef AfD jest pewien zwycięstwa/PAP/EPA
Być może AfD już wkrótce będzie mogła rządzić samodzielnie - powiedział w sobotę współlider prawicowo-populistycznego ugrupowania Tino Chrupalla, otwierając partyjny zjazd w Erfurcie. Kongres rozpoczął się punktualnie, mimo że licznie przybyłym do miasta przeciwnikom AfD udało się na krótko zablokować część dróg.

Alternatywa dla Niemiec (AfD) rozpoczęła federalny zjazd partyjny w atmosferze dużych nadziei związanych z zaplanowanymi na wrzesień wyborami do landtagów Saksonii-Anhaltu oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Przodująca w sondażach AfD ma szansę na przejęcie władzy w tych regionach.

Lider AfD pewny zwycięstwa

"Być może już wkrótce będziemy mogli rządzić samodzielnie" - oświadczył Chrupalla w powitalnym przemówieniu do delegatów. W kontekście prób zablokowania zjazdu przez środowiska lewicowe i skrajnie lewicowe powiedział, że "kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje", a "zadymiarze z Antify przespali własną akcję zakłócającą".

Dwudniowy zjazd rozpoczął się punktualnie. Większość z 600 delegatów pojawiła się na sali z dwugodzinnym wyprzedzeniem. W sobotę nad ranem przeciwnikom AfD udało się na chwilę zablokować pobliską autostradę oraz dwie inne drogi. W tym celu aktywiści przechodzili przez pobliskie pola. Punktowo doszło do starć z policją, którą demonstranci zaatakowali materiałami pirotechnicznymi.

Masowe protesty przeciwko zjazdowi AfD

Protestujący przeciw AfD, których liczba według dpa szacowana jest na co najmniej 20 tys., przechodzą w sobotę z centrum stolicy Turyngii w pobliże hali kongresowej, w której odbywa się zjazd. To przedstawiciele środowisk m.in. antyfaszystowskich, feministycznych i socjalistycznych. Wyróżniają się przedstawiciele partii politycznych: socjaldemokratycznej SPD, Zielonych oraz Lewicy. Nie dochodzi do starć z policją, choć nie brakuje transparentów z niecenzuralnymi słowami i okrzyków wymierzonych w AfD.

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Władze Turyngii oraz Erfurtu wielokrotnie apelowały do demonstrantów o spokój. W kontekście wyzwania logistycznego burmistrz miasta Andreas Horn mówił o sytuacji nadzwyczajnej "w skali, jakiej Erfurt dotąd nie doświadczył". W trakcie trwającego dwa dni zjazdu AfD wybrane zostanie kierownictwo partii. Uznawane jest to za formalność, na czele partii mają pozostać Chrupalla oraz Alice Weidel.

AfD - prawicowi ekstremiści

AfD (Alternative für Deutschland / Alternatywa dla Niemiec) to niemiecka partia polityczna o profilu prawicowo-populistycznym. Ugrupowanie to jest znane z postulatów antyunijnych, eurosceptycznych, sprzeciwu wobec imigracji oraz krytyki polityki klimatycznej. Federalny Urząd ds. Ochrony Konstytucji (BfV) po czteroletniej weryfikacji zaklasyfikował AfD jako ugrupowanie skrajnie prawicowe o charakterze ekstremistycznym. W oświadczeniu wskazano na dominujące w tej partii „etniczne rozumienie narodu, które jest niezgodne z porządkiem demokratycznym opartym na zasadach wolności”.

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Prorosyjska polityka AFD

Niemiecka partia AfD prowadzi prorosyjską politykę, opowiadając się za zniesieniem sankcji, odbudową relacji gospodarczych i powrotem do importu tanich surowców z Rosji. Jej przedstawiciele regularnie uczestniczą w rosyjskich forach ekonomicznych, a partia bywa oskarżana o przyjmowanie finansowania i realizację interesów Kremla.

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyprawicaAfD
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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