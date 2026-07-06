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Niemieckie media ujawniają: AfD jest bezwzględna nawet wobec własnych członków

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:44
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Alice Weidel
Alice Weidel/PAP/EPA
Prawicowo-populistyczna AfD profesjonalizuje się i sprawia wrażenie bardziej zdyscyplinowanej i bliższej zdobycia władzy niż kiedykolwiek wcześniej – oceniły w poniedziałek niemieckie media po zjeździe partii w Erfurcie. Współliderka AfD Alice Weidel wyraźnie umocniła przy tym swoją pozycję – dodały, ujawniając zarazem, że partia jest bezwzględna nawet wobec własnych członków.

Portal dziennika "Die Welt" zwrócił uwagę, że profesjonalizacja partii, nad którą od lat pracuje grupa skupiona wokół wiceszefa frakcji AfD w Bundestagu Sebastiana Muenzenmaiera, przynosi efekty. "Nie chodzi tylko o sprawne prowadzenie obrad, ale przede wszystkim o systematyczne zabezpieczenie własnych kręgów władzy" – zauważyła gazeta.

Umocnienie pozycji Alice Weidel

Jak oceniła, korzysta na tym głównie Alice Weidel, która może dalej umacniać swoją pozycję i w średnim horyzoncie czasowym przygotowywać się do jednoosobowego kierowania ugrupowaniem, z Muenzenmaierem jako sekretarzem generalnym. "Osłabia to (drugiego) współprzewodniczącego Tina Chrupallę, który traci kilku zaufanych ludzi z dotychczasowego zarządu partii" – zaznaczono.

Profesjonalizując się, AfD chce przede wszystkim sprawiać wrażenie, że jest zdolna do rządzenia, a w niektórych miejscach – złagodzić swoją retorykę i ton, by działać mniej odstraszająco. Cytowani przez dziennik politycy partii zastrzegli jednak, że nie może ona "rozwadniać" swojego programu.

Ryzyko otwierania się na ekstremistów

"Die Welt" zwrócił uwagę na ryzyko związane z otwieraniem się AfD na ekstremistów. Taki cel obrali sobie zwolennicy znanego z radykalnych wypowiedzi szefa AfD w Turyngii Bjoerna Hoeckego – ocenił dziennik, zauważając, że w nowym zarządzie znalazło się dwóch powiązanych z Hoeckem skrajnie prawicowych działaczy.

W opinii gazety AfD, kreując się na partię zdolną do współrządzenia, nie może jednocześnie otwierać drzwi kolejnym prawicowym radykałom. "Trudno w ten sposób zwiększyć zdolność do współpracy politycznej. I tak AfD nadal robi wiele, by podtrzymywać zaporę ogniową, wzniesioną wobec niej przez inne partie" – zaznaczono.

AfD bezwzględna nawet wobec własnych członków

Portal tygodnika "Der Spiegel" napisał, że AfD jest bezwzględna nawet wobec własnych członków. "Brudne walki o władzę podczas zjazdu w Erfurcie pokazują, jak agresywni i pełni wzajemnej niechęci są prawicowi ekstremiści oraz jak bardzo szefowa partii rozbudowała swoje wpływy" – podkreślono.

Zdaniem gazety harmonia demonstrowana przez Weidel i Chrupallę nie istnieje już od dłuższego czasu. "W Erfurcie walka o władzę osiągnęła punkt kulminacyjny. (...) Wygrały Weidel i frakcja Muenzenmaiera, a wszystko to w ścisłym porozumieniu z Hoeckem, który ma teraz dwóch zaufanych ludzi w zarządzie partii" – podkreślił "Der Spiegel".

W ocenie tygodnika AfD staje się przez to nie tylko młodsza i coraz bardziej dopasowana do Weidel, która za dwa lata prawdopodobnie spróbuje zostać jedyną szefową partii, ale też kontynuuje zwrot narodowo-volkistowski i będzie ostrzej atakować konserwatystów. "Tylko w sprawie Rosji (AfD) ma być mniej radykalna, z większym dystansem do Kremla" – podsumował.

Alice Weidel: Nie złamiecie nas!

Podczas weekendowego zjazdu w Erfurcie AfD zgodnie z oczekiwaniami ponownie wybrała Weidel i Chrupallę na współprzewodniczących. W przemówieniach dominowały optymizm i bojowe nastroje. Chrupalla powiedział, że AfD "stała się partią masową" i wyraził nadzieję, że "być może już wkrótce" będzie mogła rządzić samodzielnie. Weidel zapowiadała natomiast: "Nie złamiecie nas! Wręcz przeciwnie, będziemy coraz silniejsi i więksi", co spotkało się się z aplauzem delegatów.

Prowadząca w ogólnokrajowych sondażach AfD jest izolowana przez główne partie w kraju na poziomie federalnym oraz krajów związkowych.

6 września odbędą się wybory do landtagu w Saksonii-Anhalcie, a dwa tygodnie później – w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy na to, że po raz pierwszy w swojej historii przejmie władzę na poziomie kraju związkowego.

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyAfDskrajna prawicaAlice Weidel
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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