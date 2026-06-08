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Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
35 minut temu
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Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną
Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną/Shutterstock
Siły Zbrojne Łotwy poinformowały na platformie X, że myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balvi i Aluksne na wschodzie kraju.

Zagrożenie powietrzne ustało

"Sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Łotwy" - przekazały krajowe siły zbrojne. Krótko potem dodały, że "potencjalne zagrożenie powietrzne ustało".

Incydent nie spowodował ofiar

Wschodnia część Łotwy jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. 7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce, wystrzelone przeciwko celom w Rosji, spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował ofiar.

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Źródło PAP
Tematy: NATOdronmyśliwcełotwa
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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