Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną

Zagrożenie powietrzne ustało

"Sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Łotwy" - przekazały krajowe siły zbrojne. Krótko potem dodały, że "potencjalne zagrożenie powietrzne ustało".

Incydent nie spowodował ofiar

Wschodnia część Łotwy jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. 7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce, wystrzelone przeciwko celom w Rosji, spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował ofiar.