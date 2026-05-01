Tragiczny wypadek podczas skoków spadochronowych. Nie żyje 39-latek

Tragediczny wypadek w Lesznie. Nie żyje 39-letni mężczyzna

Jak podano do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 11 na terenie lotniska w Lesznie. Odbywały się wtedy komercyjne skoki spadochronowe. Jak wskazuje policja, jeden ze skoczków podczas lądowania uderzył w ziemię.

Był to 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego - poinformowała podkom. Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w rozmowie z Interią.

Tragiczny wypadek w Lesznie

Na miejscu rozpoczęto akcję ratunkową. Podjęło próbę reanimacji poszkodowanego.

Pomimo długotrwałej próby reanimacyjnej podjętej przez wiele zaangażowanych służb, niestety nie udało się uratować życia tego mężczyzny - poinformowała rzeczniczka policji.

Jak podała policja, okoliczności wypadku będą analizowane. Okazuje się, że podczas skoku spadochron mężczyzny się otworzył, jednak nie zapobiegło to tragicznemu zdarzeniu.

