Niezidentyfikowane balony w Małopolsce

W sąsiedztwie lokalnej biblioteki doszło do nietypowego zdarzenia. Na krzewy jednej z posesji spadły trzy balony powiązane linami, niosące sporych rozmiarów pakunek. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe.

Strażacy odgrodzili teren, a policyjni pirotechnicy zweryfikowali, czy znalezisko nie grozi wybuchem.

Sprzęt do przemytu?

Po wykluczeniu niebezpieczeństwa przystąpiono do analizy zawartości przesyłki. Wstępne ustalenia sugerują, że może to być profesjonalny sprzęt do przemytu, podobny do tych spotykanych w innych krajach. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku.