Dziennik Gazeta Prawana logo

Umowa ws. SAFE podpisana. Będą projekty na 44 mld euro - "czeka nas bogaty maj"

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
50 minut temu
[aktualizacja 12 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Piotr Serafin, Andrius Kubilius, Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Domański, Marta Postuła, Mirosław Czekaj
W Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy SAFE/PAP
"Polska będzie bezpieczniejsza o 180 mld zł" - powiedział premier Donald Tusk. W obecności premiera Donalda Tuska umowę ws. SAFE podpisali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz komisarze UE - ds. obrony Andrius Kubilius i ds. budżetu - Piotr Serafin.

Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska może zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom. Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie; następna w kolejności jest Litwa.

Tusk: przełomowy moment w historii Polski

Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w piątek w Warszawie umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek. Tusk podczas wystąpienia po podpisaniu umowy ocenił, że to "moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej". "Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, o 180 mld zł" - powiedział. "To jest gigantyczna kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne" - zaznaczył szef rządu.

Natychmiastowe uruchomienie linii kredytowej

Szef MON powiedział w piątek przed południem dziennikarzom, że „dzisiaj zostanie uruchomiona linia kredytowa”. "Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane oczywiście projekty na całą kwotę prawie 44 mld euro" - podkreślił. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że umowa dotycząca każdego projektu będzie osobno podpisywana, osobno negocjowana i osobno ogłaszana. "A więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania. Kolejne do aneksowania, bo do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie, w takiej procedurze, która jest tylko dla jednego państwa, a po 30 maja możemy składać już z innymi państwami na ten sam sprzęt" - powiedział szef MON.

Te słowa dają do myślenia. "Im silniejsze Niemcy, tym bezpieczniejsza Europa"
Te słowa dają do myślenia. "Im silniejsze Niemcy, tym bezpieczniejsza Europa"

Na co pójdą środki z SAFE?

Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. W lutym wiceszef MON Cezary Tomczyk wyliczał, że ze środków z SAFE skorzystają m.in. firmy: CENZIN, MESKO, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce, Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu, Huta Stalowa Wola, Zakłady Metalowe "Dezamet" czy Zakłady Mechaniczne "Tarnów".

Oprocentowanie pożyczek z SAFE

Dopytywany o oprocentowanie pożyczki w ramach SAFE, szef MON odpowiedział, że jest ono płynne, wyniesie "około 3 proc.". "Jak będzie lepsze źródło finansowania i nasze zdolności pozyskiwania funduszy będą lepsze niż zdolności na poziomie wspólnoty europejskiej, to będziemy z innych źródeł korzystać" - dodał Kosiniak-Kamysz. Oświadczył także, że odpowiedzialność za tę decyzję bierze on, premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. "Nikt nas nie przestraszy w budowaniu silnej i bezpiecznej Polski" - zadeklarował.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SAFEpremierUE
Powiązane
Rabin Berlina Yehuda Teichtal i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Niemcy: Żaden kraj na świecie nie zmierzył się z własną winą tak szczerze jak my
Węgłowski
Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego. Miała 24 lata
52. posiedzenie Senatu XI kadencji
Gen. Mirosław Różański mówi o pułapce Kremla. "Zełenski nie zrobi tego błędu"
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUmowa ws. SAFE podpisana. Będą projekty na 44 mld euro - "czeka nas bogaty maj" »
Zobacz
|
Jak dobrze pamiętasz czasy PRL? Quiz dla mistrzów wspomnień. 10/10 zdobędzie tylko nostalgik
Jak dobrze pamiętasz czasy PRL? Quiz dla mistrzów wspomnień. 10/10 zdobędzie tylko nostalgik
Marek Kondrat
Cytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..."
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
52. posiedzenie Senatu XI kadencji
Gen. Mirosław Różański mówi o pułapce Kremla. "Zełenski nie zrobi tego błędu"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj