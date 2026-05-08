Gen. Mirosław Różański mówi o pułapce Kremla. "Zełenski nie zrobi tego błędu"

Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:28
Gen. Mirosław Różański mówi o pułapce Kremla. "Zełenski nie zrobi tego błędu"
Rosyjska parada bez ciężkiego sprzętu to symbol słabnącej potęgi, a zapowiedzi ukraińskich nalotów potęgują nerwowość na Kremlu. Choć prezydent Zełenski gra na emocjach Moskwy, gen. Mirosław Różański przekonuje, że Ukraina nie popełni strategicznego błędu.

Ukraińskie drony w Moskwie?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że na paradzie w Moskwie, która ma odbyć się 9 maja, mogą pojawić się ukraińskie drony. Moim zdaniem Zełenski nie zrobi tego błędu i nie zostanie wykonane uderzenie na Plac Czerwony - powiedział w RMF24 generał Mirosław Różański.

USA luzują sankcje na rosyjską ropę. Bruksela krytykuje: Moskwa nie powinna zarabiać na wojnie z Iranem

Rosja ogłosiła paradę 9 maja, ale nie będzie na niej sprzętu wojskowego. Stanie się tak po raz pierwszy od wielu lat. Ale podczas tej parady mogą przelecieć ukraińskie drony. I to pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej - mówił Zełenski.

Mirosław Różański przyznał, że takie uderzenie podczas parady w Moskwie, która ma się odbyć 9 maja, "zostałoby wykorzystane przez Kreml w taki sposób, że to Ukraina jest agresorem".

Różański: Zełenski prowadzi słuszną politykę głębokich uderzeń

Rosja cyniczne wykorzystuje tego typ sytuacje. Zełenski prowadzi słuszną politykę głębokich uderzeń, ale one są wymierzone w infrastrukturę, co wstrzymuje machinę wojenną, która jest napędzana ropą i gazem, które są eksportowane - wyjaśnił generał.

Na pytanie, czy Ukrainy zaczyna wygrywać wojnę, generał powiedział, że "o wygrywaniu nie możemy mówić". Rosja ma świadomość tego, że Ukraina nie tylko przyjmuje ciosy, ale potrafi odpowiedzieć i to skutecznie - mówił Mirosław Różański.

