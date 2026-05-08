Umowa SAFE dla Polski. Tak reaguje Pałac Prezydencki

Beata Zatońska
8 maja 2026, 14:57
Podpisano umowę pożyczkową SAFE. "Rząd Donalda Tuska zadłuży Polaków na pokolenia" - napisał Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.

Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w piątek w Warszawie umowę dotyczącą programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

Premier: Polska jest bezpieczniejsza

"To jest szczególny moment. Uroczysty i zasługujący na oprawę. Moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej" - podkreślił premier Donald Tusk podczas podpisania umowy o programie SAFE. "Polska będzie bezpieczniejsza o 180 mld złotych" - dodał szef rządu.

Umowa ws. SAFE podpisana. Będą projekty na 44 mld euro - "czeka nas bogaty maj"

Szef kancelarii prezydenta krytykuje podpisanie SAFE

W trakcie uroczystości swój wpis w mediach społecznościowych opublikował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. "Rząd Donalda Tuska zadłuży Polaków na pokolenia! Kolejne pokolenia przez dziesięciolecia będą spłacać zobowiązanie zaciągnięte przez ten rząd" - napisał współpracownik prezydenta.

Zbigniew Bogucki: Tusk rozkłada ręce

W swoim komentarzu Bogucki zwrócił uwagę, że na umowie SAFE nie ma podpisu premiera Tuska, tylko ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego. "To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: To nie moja rzecz, wy bierzecie odpowiedzialność" - komentował Bogucki.

Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
