Umowa SAFE dla Polski. Tak reaguje Pałac Prezydencki

Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w piątek w Warszawie umowę dotyczącą programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek.
Premier: Polska jest bezpieczniejsza
"To jest szczególny moment. Uroczysty i zasługujący na oprawę. Moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej" - podkreślił premier Donald Tusk podczas podpisania umowy o programie SAFE. "Polska będzie bezpieczniejsza o 180 mld złotych" - dodał szef rządu.
Szef kancelarii prezydenta krytykuje podpisanie SAFE
W trakcie uroczystości swój wpis w mediach społecznościowych opublikował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. "Rząd Donalda Tuska zadłuży Polaków na pokolenia! Kolejne pokolenia przez dziesięciolecia będą spłacać zobowiązanie zaciągnięte przez ten rząd" - napisał współpracownik prezydenta.
Zbigniew Bogucki: Tusk rozkłada ręce
W swoim komentarzu Bogucki zwrócił uwagę, że na umowie SAFE nie ma podpisu premiera Tuska, tylko ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego. "To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: To nie moja rzecz, wy bierzecie odpowiedzialność" - komentował Bogucki.