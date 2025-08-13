Chodzi o dotacje z programu HoReCa z Krajowego Planu Odbudowy, który miał odbudować branże hotelarską, gastronomiczną i turystyczną po stratach w efekcie pandemii. Firma 4Travel, działająca w Małopolsce, otrzymała 138 tys. zł na rozwój działalności. Politycy opozycji, w tym poseł Konfederacji Konrad Berkowicz oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, zasugerowali, że prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ma udziały w tej firmie, co mogło wpłynąć na przyznanie dotacji.

Prezydent Krakowa zaprzecza

Aleksander Miszalski stanowczo odrzucił zarzuty, nazywając wypowiedzi posła Berkowicza "jawnym kłamstwem". Podkreślił, że jego oświadczenie majątkowe jest jawne i nie wykazuje żadnych udziałów w spółce 4Travel ani innych firmach.

Reklama

Dodał, że o przyznaniu dotacji dla 4Travel dowiedział się z mediów, a decyzje o wsparciu zapadały zgodnie z prawem i transparentnymi kryteriami. "Poseł Berkowicz jawnie kłamie twierdząc, że posiadam udziały w spółce" - napisał w oświadczeniu prezydenta Krakowa.

Reklama

Mąż Beaty Szydło zamieszany w sprawę dotacji?

Aleksander Miszalski wskazał również na obecność Edwarda Szydły, męża byłej premier Beaty Szydło, w Komisji Oceny Przedsięwzięć programu HoReCa w Małopolsce. "Zastępcą Przewodniczącej w Komisji Oceny Przedsięwzięć w programie HoReCa w Małopolsce jest Edward Szydło, mąż Beaty Szydło. Zważywszy na moją "ciepłą" relację z Beatą Szydło, nie sądzę, by moje nazwisko działało na korzyść wniosku" - przekazał w oświadczeniu prezydent Krakowa.

Według "Gazety Wyborczej" Edward Szydło miał decydować o wydaniu prawie 600 mln zł dla firm działających na terenie trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Miszalski zapowiedział kroki prawne przeciwko posłowi Berkowiczowi, jeśli ten nie przeprosi za swoje słowa. "Pan poseł ma 48 godzin na opublikowanie przeprosin. W przeciwnym razie sprawa ta trafi do sądu" napisał Miszalski.

Afera w sprawie dotacji

W ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Pod koniec ubiegłego tygodnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media, a na temat środków KPO dla branży wypowiadali się m.in. politycy na portalach społecznościowych i w mediach.