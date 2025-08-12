Kontrowersje wokół dotacji dla branży HoReCa

Chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że podjęto w tej sprawie bardzo szybkie i szerokie działania kontrolne. Wymieniła m.in. kontrole w jednostkach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które udzielały dotacji.

Pełczyńska-Nałęcz wstrzymuje wypłaty. Beneficjenci pod lupą

Podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCa (programu wsparcia dywersyfikacji działalności sektora HoReCa ) - zadeklarowała minister.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała we wtorek, że szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyna Duber-Stachurska została zdymisjonowana z powodu nieskuteczności w szeregu różnych programów.

Dymisja szefowej PARP

Były liczne skargi ze strony beneficjentów z HoReCa, jeśli chodzi o współpracę z PARP, natomiast powodem dymisji nie były te konkretne nieprawidłowości w obszarze HoReCa, ponieważ nie otrzymałam od pani prezes żadnego pisma ws. nieprawidłowości w programie HoReCa - oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej.

Jak dodała minister, każda nieprawidłowo zakwalifikowana umowa, każda dotacja niezgodna z zasadami zostanie sprawdzona, rozliczona i pieniądze nie zostaną wydane. Natomiast dobrze przyznane dotacje zostaną wypłacone - zaznaczyła.

Szefowa PARP Katarzyna Duber-Stachurska została odwołana z końcem lipca.