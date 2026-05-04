Zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą? Putin podał konkretne daty

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 20:28
Rosyjski przywódca Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Poinformowała o tym w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti. Podano konkretne daty.

Decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska "pójdzie za przykładem" Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.

Zełenski odrzucił pomysł zawieszenia broni?

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa obrony Rosji, tegoroczna parada na Placu Czerwonym w Moskwie ma odbyć się bez pokazu techniki wojskowej. "Podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony" – zapowiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Równocześnie Zełenski odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako "nieuczciwy" i podkreślając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja - przekazała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

29 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, podczas której omawiano możliwość "małego rozejmu" w Ukrainie. Władze w Kijowie podkreślały, że należy wyjaśnić szczegóły tego, co zostało omówione podczas tej rozmowy.

Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił? - powiedział Trump dziennikarzom, relacjonując swoją środową rozmowę z rosyjskim przywódcą.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas "wielkanocnego rozejmu" rosyjscy wojskowi złamali warunki rozejmu 10 721 razy.

Władimir Putin
Władimir Putin pojedzie na szczyt G20? Jest stanowisko Kremla
Donald Tusk
Mocne słowa Tuska na konferencji z Macronem. "Putin ewidentnym beneficjentem"
