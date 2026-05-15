Obecność wojsk USA w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka rozwiewa wątpliwości

Rzecznik rządu uciął spekulacje dotyczące wycofania sił zbrojnych USA z naszego regionu. Wojska amerykańskie w Polsce są i będą – zadeklarował Adam Szłapka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Według rzecznika, Polska opiera swoje bezpieczeństwo na konkretnych ustaleniach. Kluczowym argumentem jest zapewnienie, które prezydent Karol Nawrocki otrzymał niedawno bezpośrednio od Donalda Trumpa. Wynika z niego jasno: zapowiadana reorganizacja sił USA w Europie nie obejmie jednostek stacjonujących nad Wisłą.

Szłapka podkreślił, że deklaracje polityczne idą w parze z ustaleniami wojskowymi. Bliźniacze zapewnienia otrzymało polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Przekazał je generał Alexus Grynkewich, dowódca Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie.

Szłapka: Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce

Rzecznik rządu zaznaczył, że w kwestii obecności Amerykanów polskie instytucje mówią jednym głosem. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce – dodał w RMF FM, wskazując na brak sporu w tej strategicznej sprawie.

Brak zmian w gabinecie Donalda Tuska?

Obok tematów militarnych, Adam Szłapka odniósł się w RMF FM do sytuacji wewnątrz Rady Ministrów. Stanowczo zaprzeczył krążącym w mediach informacjom o planowanych zmianach kadrowych. Rząd nie planuje obecnie żadnej rekonstrukcji. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zostaje na stanowisku. Rzecznik zdementował plotki o dymisji szefa resortu sprawiedliwości.