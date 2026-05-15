Dziennik Gazeta Prawana logo

Obecność wojsk USA w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka rozwiewa wątpliwości

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 09:02
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Adam Szłapka
Adam Szłapka/PAP
Rzecznik rządu Adam Szłapka rozwiał wątpliwości dotyczące obecności wojsk USA w Polsce oraz rzekomej rekonstrukcji gabinetu Donalda Tuska. W rozmowie na antenie RMF FM zapewnił, że amerykańscy żołnierze nie opuszczą naszego kraju, powołując się na osobiste gwarancje Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Szłapka zdementował również medialne doniesienia o planowanym odejściu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Rzecznik rządu uciął spekulacje dotyczące wycofania sił zbrojnych USA z naszego regionu. Wojska amerykańskie w Polsce są i będą – zadeklarował Adam Szłapka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Według rzecznika, Polska opiera swoje bezpieczeństwo na konkretnych ustaleniach. Kluczowym argumentem jest zapewnienie, które prezydent Karol Nawrocki otrzymał niedawno bezpośrednio od Donalda Trumpa. Wynika z niego jasno: zapowiadana reorganizacja sił USA w Europie nie obejmie jednostek stacjonujących nad Wisłą.

Szłapka podkreślił, że deklaracje polityczne idą w parze z ustaleniami wojskowymi. Bliźniacze zapewnienia otrzymało polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Przekazał je generał Alexus Grynkewich, dowódca Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie.

Szłapka: Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce

Rzecznik rządu zaznaczył, że w kwestii obecności Amerykanów polskie instytucje mówią jednym głosem. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce – dodał w RMF FM, wskazując na brak sporu w tej strategicznej sprawie.

Zobacz również

Brak zmian w gabinecie Donalda Tuska?

Obok tematów militarnych, Adam Szłapka odniósł się w RMF FM do sytuacji wewnątrz Rady Ministrów. Stanowczo zaprzeczył krążącym w mediach informacjom o planowanych zmianach kadrowych. Rząd nie planuje obecnie żadnej rekonstrukcji. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zostaje na stanowisku. Rzecznik zdementował plotki o dymisji szefa resortu sprawiedliwości.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło RMF FM
Tematy: Adam Szłapkarekonstrukcja rząduamerykańskie wojsko
Powiązane
President,Donald,Trump,Speaks,During,Cabinet,Meeting,In,The,Cabinet
Nagła zmiana planów USA. Pentagon odwołuje przerzut 4 tysięcy żołnierzy do Polski
Władysław Kosiniak-Kamysz
Nie będzie żołnierzy USA w Polsce? Szef MON dementuje
Alarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy?
Alarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy?
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraObecność wojsk USA w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka rozwiewa wątpliwości »
Zobacz
|
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
Od 22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Przód nowej zielonej Skody Elroq, widoczny napis SKODA na masce, nowoczesne reflektory LED Matrix i czarny grill Tech-Deck Face
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Donald Tusk
Donald Tusk blokuje nominacje w NBP. Adam Glapiński traci swoją "prawą rękę"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj