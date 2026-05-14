Nie będzie żołnierzy USA w Polsce? Szef MON dementuje

W środę portal Army Times podał, że "armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku - przed inwazją Rosji na Ukrainę".

Szef MON o amerykańskich wojskach w Polsce

"Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce" - podkreślił minister obrony narodowej w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Reorganizacja, nie wycofanie

Dodał, że zmiany i reorganizacje prowadzone przez amerykańską administrację "mogą wpływać na rodzaj wojsk, czy miejsce dyslokacji w Europie". Podkreślił jednak, że zmiany te nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.

Jak powiedział, reorganizacja wynikająca z zapowiadanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa wycofania około 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec może powodować wyznaczenie innych brygad do poszczególnych krajów. W jego ocenie, z tego właśnie mogło wyniknąć „zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie”.

