Nie będzie żołnierzy USA w Polsce? Szef MON dementuje

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:47
Szef MON o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce/PAP
Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce; pracujemy nad zwiększeniem ich liczebności - podkreślił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę serwis Army Times podał, że "armia USA nagle odwołuje wysłanie czterech tysięcy żołnierzy do Polski".

W środę portal Army Times podał, że "armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku - przed inwazją Rosji na Ukrainę".

Francuski dziennik: Donald Trump dodatkowo osłabił NATO

Szef MON o amerykańskich wojskach w Polsce

"Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce" - podkreślił minister obrony narodowej w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Szef MON o ekstradycji Ziobry. "Mamy prawo oczekiwać..."

Reorganizacja, nie wycofanie

Dodał, że zmiany i reorganizacje prowadzone przez amerykańską administrację "mogą wpływać na rodzaj wojsk, czy miejsce dyslokacji w Europie". Podkreślił jednak, że zmiany te nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.

Jak powiedział, reorganizacja wynikająca z zapowiadanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa wycofania około 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec może powodować wyznaczenie innych brygad do poszczególnych krajów. W jego ocenie, z tego właśnie mogło wyniknąć „zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie”.

Beata Zatońska
