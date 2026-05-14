Dziennik Gazeta Prawana logo

Alarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy?

Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
dzisiaj, 04:53
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Alarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy?
Alarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy?/Shutterstock
Siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski - podał w środę portal Army Times. Szef MON stwierdził, że "ta sprawa nie dotyczy Polski" i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.

Według Army Times odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem.

Portal podał, że przedstawiciel sił lądowych potwierdził decyzję w środę, ale nie podał szczegółów i odesłał ze wszystkimi pytaniami do Pentagonu, który nie odpowiedział na prośbę o informację.

Część sił 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej ma być już w Polsce, a sprzęt jest w drodze zgodnie z planem przerzutu. Decyzja miała być zaskoczeniem. Portal podaje, że informacja zaczęła jednak krążyć już we wtorek rano wśród żołnierzy, którzy wysyłali wiadomości do przyjaciół i bliskich o zmianie planów.

98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy
98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy

Alarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy?

Według portalu, krok ten sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe ok. 20 tys. żołnierzy.

Army Times przywołuje wypowiedzi wiceszefa komisji senackiej ds. sił zbrojnych, Jacka Reeda, podczas wtorkowego wysłuchania z udziałem dowódcy US Army gen. Chistophera LaNeve'a oraz sekretarza sił lądowych Dana Driscolla. Reed zwrócił uwagę na dziurę 2 mld dol. w budżecie sił lądowych.

-Otrzymałem niepokojące doniesienia o możliwości odwołania rotacji szkoleniowych, ograniczeniu liczby godzin lotów oraz redukcji zasobów szkoleniowych Gwardii Narodowej i Rezerwy - mówił Reed. Temat nie został jednak podjęty przez urzędników.

Ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie jak dotąd nie odpowiedział na pytania PAP w tej sprawie.

Sprawę skomentował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Ta sprawa nie dotyczy Polski – wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności Sił Zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO"- napisał, nie rozwijając tematu.

W ubiegłym roku Pentagon wycofał jedną brygadę wojsk USA rotacyjnie stacjonującą wówczas w Rumunii. Sprawa wywołała krytykę m.in. ze strony szefów komisji sił zbrojnych w Kongresie, którzy wielokrotnie później przestrzegali Pentagon przed podobnymi ruchami.

Na początku br. Kongres uchwalił zapisy w ramach corocznej ustawy o budżecie Pentagonu, które zabraniają redukcji amerykańskich sił zbrojnych w Europie poniżej poziomu 76 tys. na więcej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie decyzji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAPentagon
Powiązane
Dyplom MBA w kilkadziesiąt minut. Tak działała "fabryka dyplomów" Collegium Humanum
Dyplom MBA w kilkadziesiąt minut. Tak działała "fabryka dyplomów" Collegium Humanum
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania - zobacz, co dzieje się w organizmie
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania - zobacz, co dzieje się w organizmie
Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAlarm wokół wojsk USA w Polsce. Pentagon nagle odwołał przerzut 4 tys. żołnierzy? »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
MEN, Kiepura, Nowacka
Dodatkowa funkcja dla nauczyciela w ramach etatu. Dyrektorzy oburzeni projektem MEN
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Xi Jinping i Donald Trump
Xi dał Trumpowi do zrozumienia: Nie ruszaj tej sprawy, to będziemy żyć w zgodzie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj