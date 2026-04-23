Morawiecki czy Czarnek? Kogo Polacy wybraliby premierem? Nowy sondaż

wczoraj, 14:27
Ostatnio bardzo dużo mówi się o dwóch politykach z PiS - to Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Jarosław Kaczyński oficjalnie wskazał Czarnka jako kandydata partii na premiera, to trwają spekulacje, czy na czoło nie wysunie się Morawiecki. Nowy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, którego z tych dwóch polityków Polacy najchętniej widzieliby na stanowisku szefa rządu.

W marcu Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. W PiS jednak wrze. Ścierają się frakcje. Sytuację podgrzało powołanie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus", które początkowo spotkało się z ostrą reakcją Kaczyńskiego. Po długich rozmowach Kaczyński zgodził się jednak, by stowarzyszenie działało w ramach partii, podkreślając, że PiS będzie miało "dwa płuca".

Jego Polacy wolą na stanowisku premiera

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, który z dwóch polityków - Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek - byłby lepszym kandydatem na premiera. Wyniki sondażu przeprowadzonego 23 kwietnia 2026 roku pokazały, że według respondentów lepszy byłby Morawiecki. Wskazało go 23,6 proc. pytanych, podczas gdy Czarnka poparło 11,9 proc. ankietowanych.

Większość respondentów... nie widzi różnicy

Największa grupa badanych, bo aż 42,2 proc., zadeklarowała jednak, że nie widzi różnicy między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem. Dodatkowo 22,3 proc. osób przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków nie potrafi wskazać, który z kandydatów byłby lepszym szefem rządu.

