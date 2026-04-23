Atak niedźwiedzia w Beskidach. Nie żyje 58-letnia kobieta

Agnieszka Maj
wczoraj, 12:34
[aktualizacja wczoraj, 12:53]
W miejscowości Płonna na Podkarpaciu doszło do tragicznego zdarzenia. Służby otrzymały zgłoszenie o ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę. Jak przekazały, jej obrażenia były na tyle poważne, że odstąpiono od czynności ratunkowych.

Jak poinformowało Radio Rzeszów na  miejsce skierowano zastęp straży pożarnej oraz  jednostki OSP. Ze  względu na  trudny, zalesiony teren, ratownicy dotarli na  miejsce po  kilkunastu minutach. Kobietę odnaleziono w lesie.

Dramat rozegrał się w czwartek 23 kwietnia ok. godz. 10.30. Ofiara to 58-letnia kobieta. Niedźwiedź zaatakował w trudnym, zalesionym terenie. Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. W akcji udział brali m.in. ratownicy GOPR, którzy na miejsce dotarli quadem. Płonna znajduje się na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego.

Jak podaje TVP Rzeszów o zdarzeniu służby ratunkowe powiadomił syn kobiety. Sprawa jest w toku, a odpowiednie służby prowadzą dalsze działania wyjaśniające. Jak podają Nowiny24.pl. kobieta to mieszkanka Mokrego w gminie Zagórz.

