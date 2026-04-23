Atak niedźwiedzia w Beskidach. Nie żyje 58-letnia kobieta

Jak poinformowało Radio Rzeszów na miejsce skierowano zastęp straży pożarnej oraz jednostki OSP. Ze względu na trudny, zalesiony teren, ratownicy dotarli na miejsce po kilkunastu minutach. Kobietę odnaleziono w lesie.

Nie żyje 58-letnia kobieta

Dramat rozegrał się w czwartek 23 kwietnia ok. godz. 10.30. Ofiara to 58-letnia kobieta. Niedźwiedź zaatakował w trudnym, zalesionym terenie. Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. W akcji udział brali m.in. ratownicy GOPR, którzy na miejsce dotarli quadem. Płonna znajduje się na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego.

Jak podaje TVP Rzeszów o zdarzeniu służby ratunkowe powiadomił syn kobiety. Sprawa jest w toku, a odpowiednie służby prowadzą dalsze działania wyjaśniające. Jak podają Nowiny24.pl. kobieta to mieszkanka Mokrego w gminie Zagórz.