Dramatyczny apel ZNP. "Szkołę nieuchronnie czeka katastrofa"

oprac. Agnieszka Maj
wczoraj, 14:20
Sławomir Broniarz, Urszula Woźniak, Szymon Lepper
Dramatyczny apel ZNP. "Szkołę nieuchronnie czeka katastrofa"
Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda natychmiastowego podjęcia dalszych prac w Sejmie nad projektem obywatelskim dot. wynagrodzeń nauczycieli. Przypomina premierowi Donaldowi Tuskowi jego deklarację z listopada 2024 r., że prace nad projektem przyspieszą.

Chcielibyśmy panu premierowi życzyć zdrowia, realizacji planów i obietnic, także tych obietnic, które złożył nauczycielom w listopadzie 2024 roku na ostatnim zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz w środę na konferencji prasowej, nawiązując do urodzin szefa rządu. Przypomniał, że na zjeździe premier zadeklarował przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem nowelizacji Karty nauczyciela złożonym w Sejmie przez ZNP.

Broniarz wskazał, że nowelizacja "ma gwarantować nauczycielom realny wzrost wynagrodzeń", co ma nastąpić poprzez powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Do dzisiaj nic się w tej sprawie nie wydarzyło - zauważył. W imieniu związku zażądał natychmiastowego podjęcia prac przez podkomisję sejmową, do której trafił projekt.

Statystyczna nauczycielka i nauczyciel mają prawie 50 lat

Prezes ZNP przypomniał, że wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zgodziły się na to, by dojście do docelowego 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce dla nauczyciela początkującego rozłożyć na kilka lat. To był krok w kierunku tych, którzy mówili, że nie stać państwa polskiego na zrealizowanie tej inicjatywy w ciągu jednego roku - wyjaśnił.

Broniarz podkreślił, że dzięki wejściu w życie nowelizacji każdy nauczyciel wchodzący do zawodu miałby pewną perspektywę wzrostu finansowego swojego wynagrodzenia. Zauważył, że warunki pracy i płacy nauczycieli są główną przyczyną niepodejmowania przez młodych ludzi pracy w zawodzie nauczyciela, a także odchodzenia z zawodu po kilku latach przez tych, którzy zostali nauczycielami. Zaznaczył, że polska nauczycielka i nauczyciel mają blisko 50 lat. Mamy lukę pokoleniową w środowisku nauczycielskim - powiedział.

Ratują system edukacji

Jak mówił, system edukacji ratują nauczyciele w wieku emerytalnym. Według Broniarza, jeżeli ze szkół odejdą osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego i osoby, które mają już uprawnienia emerytalne, a nie przejdą młodzi nauczyciele, to mimo kryzysu demograficznego polską szkołę nieuchronnie czeka katastrofa.

To powoduje, że po raz kolejny Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z apelem o niezwłoczne podjęcie prac. Przypomnę, że mamy tutaj horyzont dwóch miesięcy, dlatego że w czerwcu pojawi się, a przynajmniej powinno się pojawić na Radzie Dialogu Społecznego, przedłożenie rządowe dotyczące projektowanych wzrostów wynagrodzeń i budżetu państwa w 2027 r. - powiedział prezes ZNP.

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który jest inicjatywą obywatelską, ZNP wniósł do Sejmu w listopadzie 2021 r. Pierwsze czytanie przeprowadzono w lutym 2022 r. Następnie trafił do komisji, gdzie dalszych prac jednak nie prowadzono.

Do projektu wrócili posłowie nowej kadencji i ponowne pierwsze czytanie projektu przeprowadzono 25 stycznia 2024 r. Tym razem komisja edukacji, do której skierowano projekt, powołała podkomisję nadzwyczajną, która miała się nim zająć.

Źródło: PAP
