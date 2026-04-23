Siedem osób w rękach CBA. Przetargi dla MSZ pod lupą śledczych

Funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA przeprowadzili akcję w dniach 14 i 21 kwietnia 2026 roku. Zatrzymali podejrzanych na terenie województwa małopolskiego oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie. Wśród ujętych osób są członek zarządu spółki miejskiej, biegły rzeczoznawca, prywatni przedsiębiorcy.

Równolegle agenci przeszukali mieszkania i biura w województwach mazowieckim, małopolskim oraz zachodniopomorskim. Zabezpieczyli dokumentację, sprzęt elektroniczny, gotówkę oraz złote monety. Łączna wartość przejętego majątku to około 208 tys. zł.

Śledztwo dotyczy wręczania łapówek oraz ustawiania przetargów

Jeden z najpoważniejszych wątków śledztwa dotyczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Śledczy ustalili, że przedsiębiorcy weszli w nielegalne porozumienie z biegłym, którego MSZ powołało do przygotowania przetargu. Chodziło o audyt inwestycji realizowanych w Ukrainie.

Biegły miał przekazywać firmom istotne dane, które dawały im przewagę w postępowaniu. Ostatecznie ministerstwo unieważniło ten przetarg, gdy na jaw wyszły nieprawidłowości. Drugi wątek sprawy dotyczy wręczania łapówek byłemu prezesowi zarządu jednej z miejskich spółek.

Zarzuty i areszty tymczasowe

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła już zatrzymanym zarzuty korupcyjne. Śledczy skierowali do sądu wnioski o trzymiesięczny areszt dla trzech osób. Sąd uwzględnił dwa z nich. Trzecia osoba może wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Wobec pozostałej czwórki prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Apel CBA

Zespół prasowy CBA podkreśla, że to dopiero pierwsza faza działań, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Biuro przypomina o tzw. klauzuli niekaralności. Zgodnie z Kodeksem karnym, sprawca korupcji może uniknąć kary, jeśli sam zawiadomi organy ścigania o przestępstwie i ujawni wszystkie jego okoliczności, zanim śledczy dowiedzą się o nich z innych źródeł. Informacje można przekazywać bezpośrednio do delegatury CBA w Krakowie.