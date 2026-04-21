"Czyste Powietrze" pod lupą CBA. Oświadczenie Hennig-Kloski

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 19:37
Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska potwierdziła, że program "Czyste Powietrze" jest obecnie bezpieczny dla beneficjentów oraz budżetu państwa. Resort skutecznie zlikwidował zaległości w rozpatrywaniu wniosków o płatność, które od teraz są realizowane na bieżąco. Po gruntownej reformie programu na przełomie 2024 i 2025 roku, do systemu wprowadzono specjalne "bezpieczniki", które chronią Polaków przed nieuczciwymi wykonawcami i wyłudzeniami.

Urzędnicy zlikwidowali ogromne kolejki, które blokowały wypłaty dotacji. Ministra Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że resort "rozkolejkował" wnioski o płatność. Obecnie system przetwarza faktury bez zbędnej zwłoki. Choć urzędnicy dokładnie sprawdzają każdą wydaną złotówkę, proces ten odbywa się teraz sprawnie i na bieżąco.

Naprawa po "rozszczelnieniu" systemu

Ministra przypomniała, że w latach 2022–2023 program stał się podatny na nadużycia. Poprzednie mechanizmy, takie jak prefinansowanie bez zabezpieczeń czy brak limitów cenowych, przyciągały oszustów. Nieuczciwi wykonawcy naciągali beneficjentów, co kończyło się stratami finansowymi i niedokończonymi remontami. Resort klimatu poświęcił ostatnie dwa lata na sprzątanie po tych błędach.

Nowy start programu w 2025 roku

Kluczowym momentem był listopad 2024 roku, kiedy rząd czasowo wstrzymał program. W tym czasie eksperci gruntownie przebudowali system. "Czyste Powietrze" wróciło w 2025 roku na zupełnie nowych, bezpieczniejszych zasadach. Wprowadzone "bezpieczniki" mają jeden cel: chronić ludzi przed wyłudzeniami i zapewnić, że publiczne pieniądze trafią tam, gdzie są naprawdę potrzebne.

Hennig-Kloska przekonuje: Program "Czyste Powietrze” jest bezpieczny

Hennig-Kloska podkreśla, że program jest teraz bezpieczny nie tylko dla obywateli, ale i dla państwowej kasy. Nowe limity kosztów i rygorystyczna kontrola faktur zapobiegają zawyżaniu cen materiałów oraz usług. Dzięki tym zmianom program "Czyste Powietrze" przestał być narzędziem dla naciągaczy, a stał się wsparciem dla osób chcących ocieplić dom i wymienić stary piec.

