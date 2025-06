Koniec z dowolną interpretacją

W dokumencie zatwierdzonym przez Roberta Gajdę, Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, czytamy, że "w przypadku osób kwalifikujących się do wsparcia Operatora, to Wnioskodawca podejmuje decyzję, gdzie chce złożyć wniosek i ze wsparcia jakiej instytucji chce skorzystać (Operator gminny lub WFOŚiGW)".

Mariusz Dąbek, prezes Zarządu PCP, wyraził zadowolenie z tej decyzji. "Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom NFOŚiGW za szybką reakcję i odpowiedź, która znacząco poprawiła klarowność programu 'Czyste Powietrze'" – komentuje Dąbek. Podkreśla, że dotychczas zasady były "dowolnie interpretowane, a często niemożliwe" do zastosowania. "Ta decyzja, mam nadzieję, jednoznacznie uporządkuje zasady działania programu i przyspieszy w sposób zdecydowany cały proces" – dodaje. PCP jednocześnie apeluje do przedstawicieli WFOŚiGW o respektowanie decyzji NFOŚiGW i działanie w jej duchu.

Nowy projekt

NFOŚiGW podkreśla, że program wsparcia operatorów to nowy projekt, który wciąż jest wdrażany. Do 13 maja 2025 roku do porozumienia operatorskiego przystąpiło już ponad 1035 gmin z całej Polski, a ich liczba stale rośnie. Fundusz przyznaje, że "pojedyncze sytuacje" opisane przez PCP mogły mieć miejsce, zwłaszcza w gminach, które dopiero zaczynają proces obsługi w roli operatora.

Zarówno NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW dokładają wszelkich starań, aby wzmocnić funkcję operatorów i usprawnić procesy. WFOŚiGW wyznaczyły osoby odpowiedzialne za współpracę z gminnymi operatorami. NFOŚiGW przygotował również pakiet szkoleniowy i informacyjny dla beneficjentów i gmin, a WFOŚiGW prowadzą i planują kolejne szkolenia dla pracowników gmin.

Zaangażowanie PCP

Związek PCP deklaruje nieprzerwane wsparcie dla programu "Czyste Powietrze", starając się komunikować między administracją rządową, samorządową, przedsiębiorcami i beneficjentami. Mariusz Dąbek zaznacza, że "pierwszym krokiem udanej realizacji jest właśnie zapewnienie płynności programu, m.in. przez sprawne przyjmowanie wniosków i ich szybką weryfikację".

Firmy należące do Związku PCP zobowiązują się do zachowania należytej staranności w wykonywaniu usług. "Przedsiębiorstwa, które nie chcą działać w duchu zasad określonych w statucie Związku PCP, są eliminowane z jego grona, co - niestety - już miało miejsce" – dodaje Dąbek, co świadczy o dbałości o jakość i uczciwość w programie.