Immunitety Brauna, Obajtka, Jakiego i Buczka. Jest decyzja komisji PE

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 11:16
Decyzja komisji PE w sprawie czterech polskich europosłów/Shutterstock
Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) zarekomendowała pozbawienie ochrony immunitetowej czwórkę polskich eurodeputowanych: Daniela Obajtka, Patryka Jakiego, Grzegorza Brauna oraz Tomasza Buczka. Decyzja ta otwiera drogę do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Parlament Europejski w pełnym składzie podczas nadchodzącego głosowania plenarnego.

Aby immunitety zostały uchylone, wnioski w tej sprawie musi przegłosować Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym.

Członek komisji prawnej JURI, europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował po głosowaniu, że komisja nie miała żadnych wątpliwości, co do tego, aby uchylić immunitet czterem polskim europarlamentarzystom.

Zdecydowaną większością głosów zarekomendowano całemu parlamentowi uchylenie tych immunitetów. W przyszłym tygodniu (na posiedzeniu plenarnym PE) w Strasburgu zapewne będzie głosowanie i sprawa wróci do polskiej prokuratury, do polskich sądów - podkreślił.

W przypadku pana Grzegorza Brauna nie tworzy żadnych wątpliwości, że blokowanie drogi podczas uroczystości w Jedwabnem upamiętniającej masakrę polskich Żydów jest to coś, co nie mieści się w żadnych kategoriach debaty parlamentarnej czy rozmowy politycznej - powiedział Śmiszek.

W przypadku pana Obajtka, blokowanie wolności pracy, zakazywanie dystrybucji być może kontrowersyjnego, ale jednak legalnie działającego tygodnika w Polsce nie znajduje zrozumienia wśród europejskich parlamentarzystów - wymieniał.

A jeśli chodzi o pana Jakiego, to jest to prywatny akt oskarżenia, który sędzia wniósł przeciwko niemu (...). Jeśli ktoś, polityk szczególnie, używa mocnych słów, oskarża sędziego o działania niezgodne z prawem albo zarzuca mu brak profesjonalizmu, to musi się liczyć z konsekwencjami - dodał europoseł Lewicy.

Jak dodał, w przypadku europosła Konfederacji Tomasza Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Co dalej z europosłami?

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie podczas sesji plenarnej PE. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

