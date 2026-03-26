Polska prokuratura skierowała do Brukseli dwa konkretne wnioski. Pierwszy dotyczy agresywnych zachowań posła w polskim Sejmie, gdzie niszczył flagi Ukrainy, Unii Europejskiej oraz symbole środowisk LGBT+. Drugi zarzut ma charakter znacznie cięższy – chodzi o publiczne zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa, których dokonała III Rzesza (negowanie Holokaustu).

Głosowanie na sali plenarnej potwierdziło wcześniejsze nastroje z komisji prawnej (JURI). Europosłowie uznali, że czyny te wykraczają poza ramy mandatu poselskiego i wymagają wyjaśnienia przed sądem.

Zanim sprawa trafiła pod głosowanie wszystkich europosłów, we wtorek zajęła się nią komisja JURI. Wynik był druzgocący dla Brauna – wszyscy obecni członkowie komisji (19 osób) zagłosowali za odebraniem mu ochrony.

Śmiszek: W PE nie ma miejsca na antysemityzm

Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowej Lewicy, skomentował tę decyzję krótko: w Parlamencie Europejskim nie ma tolerancji dla antysemityzmu, rasizmu czy homofobii. Podkreślił, że Bruksela nie będzie stawać po stronie ekstremizmów.

Braun bez immunitetu kolejny raz

Grzegorz Braun staje się niechlubnym rekordzistą w kwestii tracenia immunitetu. Dzisiejsze głosowanie to już kolejna taka sytuacja w jego karierze europarlamentarzysty. Do tej pory Parlament Europejski odebrał mu ochronę już dwukrotnie: