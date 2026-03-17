Koalicja Obywatelska jest faworytem Polaków do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok - wynika z najnowszego sondażu. Oddanie głosu na tę partię zadeklarowało 31,1 proc. badanych. 24,7 proc. wskazało Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim miejscu jest Konfederacja z wynikiem 13,6 proc.

Razem pod progiem wyborczym

Na Konfederację Korony Polskiej chce głosować 8,2 proc. ankietowanych. Lewica w tym sondażu ma 6,1-procentowe poparcie. Pod progiem wyborczym znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 4,8 proc. głosów.

Reklama

Następne miejsca zajmują: Razem (3,2 proc.) i Polska 2050 (1,4 proc.) Niezdecydowanych jest 7 proc. respondentów. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosłaby 60,3 proc.

Największy wzrost poparcia dla Grzegorza Brauna

Reklama

W stosunku do poprzedniego badania z początku grudnia KO nieznacznie zwiększyła poparcie i przewagę nad PiS. To jednak mniej niż 1 proc. Wynik KO urósł o 0,2 pp., natomiast PiS odnotowało wynik o 0,8 pp. niższy.

Rezultat Konfederacji pozostał od ostatniego badania bez zmian i wyniósł 13,6 proc. Z największego wzrostu poparcia może się cieszyć Grzegorz Braun. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wynik o 1,1 pp. wyższy niż przed trzema miesiącami. Spada natomiast poparcie dla Lewicy. W grudniu oddanie głosu na tę formację deklarowało 8,2 proc. badanych, a w obecnym badaniu wynik jest o 2,1 pp. niższy.