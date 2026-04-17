Donald Tusk może świętować. Duża przewaga w najnowszym sondażu

Gdyby wybory odbyły się dziś, wgrałaby Koalicja Obywatelska. Popiera ją 32 proc. wyborców. To wzrost o 2,8 punktu procentowego względem marca i najlepszy wynik tej partii od roku.

Partia Grzegorza Brauna traci

Prawo i Sprawiedliwość w tym sondażu zdobyło 18,2 proc. poparcia. Straciło 2,9 proc. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,0 proc., co oznacza wzrost o 1,9 proc. Następne miejsce należy do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 8,7 proc. badanych. W porównaniu do ostatnich badań a notowania KKP pogorszyły się o 2,3 proc.

PSL poza Sejmem

Do Sejmu mogłaby wejść także Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc. Partia Razem z wynikiem 4,9 proc. znalazła się poza progiem. Na PSL obecnie ma zamiar głosować 3 proc. uczestników wyborów, zaś Polska 2050 ma, tak jak w ubiegłym miesiącu, tylko 0,7 proc,. zwolenników. Chęć udziału w głosowaniu deklaruje aż 75,6 proc. uprawnionych.

Z badania wynika także, że wśród niezdecydowanych wyborców oraz respondentów odmawiających odpowiedzi nieco więcej zwolenników może mieć PiS niż KO. Po dodaniu tych głosów na KO zagłosowałoby 34,7 proc. wyborców, zaś PiS poparłoby 22,8 proc. głosujących.