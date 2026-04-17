Dziennik Gazeta Prawana logo

Donald Tusk może świętować. Duża przewaga w najnowszym sondażu

Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
dzisiaj, 16:45
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Donald Tusk
Donald Tusk może świętować. Duża przewaga w najnowszym sondażu/PAP
Dobre wieści dla Koalicji Obywatelskiej. Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię CBOS, wynika, że ugrupowanie Donalda Tuska ma największą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością od czasów ostatnich wyborów parlamentarnych.

Gdyby wybory odbyły się dziś, wgrałaby Koalicja Obywatelska. Popiera ją 32 proc. wyborców. To wzrost o 2,8 punktu procentowego względem marca i najlepszy wynik tej partii od roku.

Partia Grzegorza Brauna traci

Prawo i Sprawiedliwość w tym sondażu zdobyło 18,2 proc. poparcia. Straciło 2,9 proc. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,0 proc., co oznacza wzrost o 1,9 proc. Następne miejsce należy do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 8,7 proc. badanych. W porównaniu do ostatnich badań a notowania KKP pogorszyły się o 2,3 proc.

PSL poza Sejmem

Do Sejmu mogłaby wejść także Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc. Partia Razem z wynikiem 4,9 proc. znalazła się poza progiem. Na PSL obecnie ma zamiar głosować 3 proc. uczestników wyborów, zaś Polska 2050 ma, tak jak w ubiegłym miesiącu, tylko 0,7 proc,. zwolenników. Chęć udziału w głosowaniu deklaruje aż 75,6 proc. uprawnionych.

Z badania wynika także, że wśród niezdecydowanych wyborców oraz respondentów odmawiających odpowiedzi nieco więcej zwolenników może mieć PiS niż KO. Po dodaniu tych głosów na KO zagłosowałoby 34,7 proc. wyborców, zaś PiS poparłoby 22,8 proc. głosujących.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSsondażKO
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Tusk może świętować. Duża przewaga w najnowszym sondażu »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj