Jarosław Kaczyński uderza w Mateusza Morawieckiego. "Trzeba wybrać"

Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:20
[aktualizacja dzisiaj, 12:16]
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w Sejmie/PAP
Trzeba wybrać. Dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Swoje słowa skierował do stowarzyszenia Rozwój Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego.

Jak powiedział Jarosław Kaczyński stowarzyszenie Morawieckiego to w obecnej formie "przedsięwzięcie partyjne". Statut partii jest równy dla wszystkich. Dla ludzi w to zaangażowanych miejsc na listach PiS nie będzie - powiedział prezes PiS.

Kaczyński przypomniał zasługi Morawieckiego. Był świetnym premierem, jest wiceprezesem partii, jest w dobrym wieku dla polityka, jest szefem EKR w Parlamencie Europejskim. Życzę mu jak najlepiej, ale mam obowiązek przestrzegać naszego statutu. Na jednej partii nie może wyrastać druga - mówił prezes PiS.

"Działają na szkodę nie tylko PiS, ale i Polski"

Kaczyński dodał, że będą wyciągane "także inne wnioski wynikające ze statutu i związane z tego rodzaju aktywnością". Mam wielką nadzieję, że ci, którzy podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale i Polski - mówił.

Prezes PiS pokreślił, że Morawiecki "ma już dzisiaj wiele możliwości działania". Zapytany, czy w takim razie polityk zostanie wyrzucony z partii, prezes PiS powtórzył, że ma obowiązek przestrzegać statutu i "konsekwencje są równe dla wszystkich".

Nowe stowarzyszenie Morawieckiego

Mateusz Morawiecki ogłosił założenie własnego stowarzyszenia. Inicjatywa będzie funkcjonować pod nazwą Stowarzyszenie Rozwój Plus. Polsat News ujawnił skład stowarzyszenia, wejdzie do niego 38 osób. To 37 parlamentarzystów PiS: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Waldemar Buda, Zbigniew Chmielowiec, Michał Cieślak, Janusz Cieszyński, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Ireneusz Zyska oraz niebędąca parlamentarzystką Izabela Antos, m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2021-2023.

