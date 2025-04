Prof. Jarosław Flis z UJ komentując dla PAP ostatnie sondaże, zwrócił uwagę na spadki poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Flis zaznaczył, że te straty nie są ponoszone na rzecz Karola Nawrockiego. To są straty na rzecz innych kandydatów obozu rządzącego, czy w każdym razie paktu senackiego z 2023 roku, wliczając w to Zandberga - powiedział. Jego zdaniem mamy do czynienia w kampanii z uaktywnieniem się Magdaleny Biejat (Lewica), Adriana Zandberga (Razem) oraz Szymona Hołowni (Polska2050).

Trzaskowski przegra przez debatę w Końskich?

Widzimy, że ta różnica między Trzaskowskim a Nawrockim robi się coraz mniejsza, a mając na uwadze, że szans na popełnienie błędów przez kandydatów jest sporo, to oczywiście podobny scenariusz, jaki miał miejsce w 2015 r., jest możliwy – komentuje w Onecie dr Bartosz Rydliński.Jego zdaniem każda kampania wyborcza ma jakieś punkty zwrotne i a w tym przypadku debata w Końskich była jednym z nich.

Reklama

Tak zwani normalsi zobaczyli, że Trzaskowski, jako organizator, z jednej strony wyszedł na osobę słabą, która pozwoliła innym osobom wbić się na tę debatę, a z drugiej strony autorytarną, gdyż wcześniej odmawiał prawa udziału wszystkim poza Karolem Nawrockim – powiedział w rozmowie z Onetem dr Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Reklama

Wybory prezydenckie. Lista kandydatów

PKW zarejestrowała następujących kandydatów:

Artur Bartoszewicz (ekonomista),

Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy),

Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji),

Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi),

Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie),

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS),

Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka),

Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO),

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem)

Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju).

Kiedy wybory prezydenckie?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja tego roku, a ewentualna druga tura - 1 czerwca. Sondaże wyborcze wskazywały i nadal wskazują jako lidera wyścigu wyborczego Rafała Trzaskowskiego a jako jego najpoważniejszych konkurentów Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena. Jednak badania przeprowadzone po 11 kwietnia, a także komentatorzy wskazują, że sytuacja z debatą w Końskich zadziałała na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego; skorzystał za to Karol Nawrocki i inni kandydaci, m.in. Hołownia i Biejat.