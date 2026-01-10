Wcześniej w czwartek i piątek z powodu silnych mrozów oraz mgły także odwołano loty na północ Finlandii, w tym do Rovaniemi. W piątek w Laponii zanotowano najniższą tej zimy temperaturę -42,8 st.

Temperatury spadły poniżej 40 stopni Celsjusza

Na lotnisku w Kittila, gdzie zazwyczaj przybywają turyści udający się do ośrodka narciarskiego Levi, w piątek temperatury spadły poniżej 40 stopni. Przy tak niskiej temperaturze pojawiają się problemy z odmrażaniem samolotów, szczególnie gdy panują mgliste, wilgotne warunki, powodujące oszronienie i oblodzenie skrzydeł. "Odwołanie lotów w Finlandii z powodu mrozów jest rzadką sytuacją"- pisze agencja STT. "Gdyby obecnie w Helsinkach było -40 stopni, loty odbyłyby się, ponieważ od kilku dni ze względu na utrzymujące się wysokie ciśnienie w stolicy niebo jest bezchmurne a powietrze suche" - przekazał szef wydziału kontroli operacyjnej w Finnair Jari Paajanen.

Utrudniony dojazd, komunikacja zastępcza

Na liście odwołanych w sobotę lotów są także loty do Rovaniemi.W sezonie zimowym Finnair realizuje dziennie kilkanaście połączeń do Laponii. W sobotę mają odbyć się jedynie bezpośrednie loty do Ivalo, najdalej wysuniętego na północ lotniska w kraju. Częściowo odbędą się też dwa połączenia do Kittila, ale pasażerowie dotrą samolotem tylko do Oulu na granicy z Laponią, skąd następnie do miejsca docelowego zostaną przewiezieni autobusami. W Kittila odnotowano też jak dotąd najniższą w historii pomiarów w kraju temperaturę -51,5 st., było to w styczniu 1999 r.