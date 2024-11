Według Elżbiety Jakubiak, Mateusz Morawiecki zostanie kandydatem na prezydenta Polski.I gdybym doradzała w kampanii, to oparła bym ją na postaci znanej i sprawdzonej. PiS oparł swoje rządzenie na Planie Morawieckiego. To była świadoma decyzja z użyciem nazwiska, to był plan wyjścia z doktryny Balcerowicza. Na tym polegała solidarna polska, której chciał Lech Kaczyński. Budowa zamożnej Polski, aspiracyjnej i odważnej – tłumaczyła Jakubiak.

Była posłanka tłumaczyła, że kandydat PiS będzie miał do pokonania rozpoznawalnego kandydata z KO. Dlatego partia Kaczyńskiego też powinna wybrać kogoś szerzej znanego. I myślę, że Kaczyński postawi na Morawieckiego. Plan jest prosty – jeśli nie zdobędziemy urzędu prezydenta, jesteśmy skazani na marność, brak kasy, nicość. Prezes musi pokazać, że jego decyzja jest podsumowaniem racjonalnych przemyśleń, sytuacji, które zna z przeszłości. Tusk kalkuluje w ten sam sposób. Najbardziej prawdopodobny wariant jest taki, że Sikorski i tak wystartuje – mówi w rozmowie z "Wprost" Elżbieta Jakubiak.

Kandydat PiS na prezydenta. Decyzja jeszcze nie zapadła

W niedzielę w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość ogłosi kandydata prawicy na prezydenta Polski. Rzecznik PiS afał Bochenek, był pytany o doniesienia medialne, według których kandydatem PiS w wyborach prezydenckich, przedstawionym na niedzielnej konwencji, ma być prezes IPN Karol Nawrocki.

Jedyne co mogę powiedzieć, to: rzeczywiście spotykamy się w hali "Sokół" w Krakowie w niedzielę. Takie są plany. Natomiast jeżeli chodzi o kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, to decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła. Ja już dementowałem tę sprawę na kontach społecznościowych - powiedział Rafał Bochenek.

Kandydaci PiS: dwóch czy czterech?

Według nieoficjalnych informacji, wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta PiS są: szef IPN Karol Nawrocki, były minister edukacji Przemysław Czarnek, europoseł, były kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński oraz szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Poseł PiS Ryszard Terlecki mówił w środę w Polsat News, że "w tej chwili rozstrzyga się wybór między dwoma nazwiskami". Chodzi o Przemysława Czarnka i Karola Nawrockiego- dodał. Z kolei Jarosław Kaczyński mówił ostatnio o czterech kandydatach.

