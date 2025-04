Papież Franciszek zaskoczył wiernych

Papież przyjechał na zakończenie specjalnej mszy dla chorych i personelu medycznego. Watykan nie ogłaszał wcześniej jego obecności – była to niespodzianka. Msza odbyła się w ramach obchodów Roku Świętego.

Mimo widocznych problemów zdrowotnych, Franciszek pojawił się publicznie. Miał założoną kaniulę nosową do podawania tlenu, ale mimo to przemówił krótko: Dobrej niedzieli dla wszystkich, bardzo dziękuję – powiedział do zgromadzonych.

Polski akcent w Watykanie

Tysiące osób zgromadzonych na Placu Świętego Piotra nagrodziły papieża oklaskami. Wielu wiernych nie kryło emocji – wśród tłumu widać było łzy wzruszenia. Szczególnie zauważalne były polskie flagi – dziesiątki z nich powiewały nad głowami wiernych.