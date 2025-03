Ekspertka Tatiana Stanowaja z Carnegie Russia Eurasia Center uważa, że Putin nie podejmie jednoznacznej decyzji. Nawet gdyby Putin zdecydował się na rozejm, to byłby on tymczasowy i na bardzo surowych warunkach – oceniła. Oznacza to, że Moskwa może wykorzystywać negocjacje do dalszego nacisku na Zachód i Ukrainę.

USA i Ukraina porozumiały się w sprawie zawieszenia broni

We wtorek w Arabii Saudyjskiej delegacje USA i Ukrainy wypracowały projekt 30-dniowego zawieszenia broni. Ukraina zgodziła się na tę propozycję, ale Rosja nie jest jej stroną. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Amerykanie skontaktują się z Moskwą w tej sprawie. Nie wiadomo jednak, czy Kreml przystanie na te warunki.

Czy dojdzie do rozejmu?

Rosja od dawna domaga się neutralnego statusu Ukrainy, ale Kijów konsekwentnie odrzuca ten pomysł. Wciąż nie ma jasnej deklaracji Putina, co oznacza, że konflikt może się przedłużyć. Negocjacje trwają, ale kluczowe będzie stanowisko Kremla wobec amerykańskiej propozycji zawieszenia broni.