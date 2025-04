Zakaz handlu w niedziele w Polsce od lat budzi kontrowersje

Zakaz handlu w niedziele w Polsce od dawna budzi spore kontrowersje. Stopniowo wprowadzano go w życie od 2018 roku. Obecnie każdego roku jest jedynie kilka niedziel handlowych, które ustanawiane są tuż przed ważnymi świętami, by umożliwić Polakom zrobienie zakupów.

Zwolennicy zakazu przekonują, że niedziele wolne od handlu to poprawa jakości życia pracowników sklepów, którzy mogą spędzić ten dzień na odpoczynku z rodziną. Przeciwnicy twierdzą, że zakaz handlu w niedziele prowadzi do strat przedsiębiorców oraz utrudnia możliwość zrobienia zakupów klientom.

Wiele firm szuka rozwiązań, jak obejść zakaz handlu w niedziele. Właściciele niewielkich sklepów mają ułatwione zadanie, ponieważ zgodnie z prawem, w niedzielę bez handlu ich placówki mogą być otwarte pod warunkiem, że sami staną za ladą. Więksi przedsiębiorcy szukają innych rozwiązań.

Koniec z zakazem handlu w niedzielę? Rozwiązaniem inteligentne wózki

Jak podał portal wiadomoscihandlowe.pl, jeden ze sklepów PSS Społem w Kwidzynie (ul. Kasprowicza 18) jest otwarty we wszystkie niedziele. W niedziele w placówce nie pracują kasjerzy, jedynie dwóch ochroniarzy. Klienci robią zakupy samodzielnie, korzystają z kas samoobsługowych lub tzw. inteligentnych wózków, które same skanują wkładane do nich produkty.

Wszyscy zastanawiają się nad tym, jak uruchomić sklepy w niedziele, a ja myślę, że mój sposób jako jedyny jest legalny - powiedział w rozmowie z serwisem wiadomoscihandlowe.pl, prezes spółdzielni Karol Sienkiewicz. - Ustawa dotyczy zakazu handlu w niedziele, ale jednak kary za łamanie zakazu są tylko wtedy, gdy do tego handlu zatrudniani są ludzie. U nas nie ma obsługi osobowej. Mamy tylko dwie osoby z ochrony, które pilnują, żeby nikt niczego nie wyniósł ze sklepu - dodał.

Prezes Karol Sienkiewicz zadeklarował chęć uruchomienia kolejnych sklepów, które mogłyby być otwarte w niedziele bez handlu. Aktualnie inteligentne wózki pojawiły się już w drugim sklepie Społem Kwidzyn, jednak placówka nie jest otwierana w niedziele, ponieważ znajduje się w galerii handlowej, wiec spółdzielnia nie może otworzyć jej na własną rękę. Łącznie spółdzielnia prowadzi sześć sklepów. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem w niedziele sklepu w Gniewie, co ma nastąpić w przeciągu kilku miesięcy.

Niedziele handlowe 2025. Lista

Lista najbliższych niedziel handlowych w 2025 roku:

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

14 grudnia

21 grudnia

Jakie sklepy mogą być otwarte w niedziele bez handlu 2025?

W niedziele niehandlowe obowiązuje zakaz handlu. Wyjątek stanowią sklepy, w których jako sprzedawca pracuje sam właściciel. W niedziele bez handlu otwarte mogą być: