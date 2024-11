W niedzielę w krakowskiej hali Sokół odbywa się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych z całej Polski, a także przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na czele z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim.

Reklama

Podczas Konwencji przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego prof. Andrzej Nowak ogłosił, że Komitet rekomenduje Nawrockiego na obywatelskiego kandydata na prezydenta.

Prof. Nowak podkreślał, że tradycja obywatelska zobowiązuje do tego żebyśmy w imię wolności i rozwoju RP zabierali głos niezależnie od tego, co dyktują autorytety medialne, co dyktują wylansowani w danym momencie przez media i stojące za nimi siły, politycy. Żebyśmy szukali kandydatów, którzy mogą poprowadzić Rzeczpospolitą do nowych zwycięstw, do odzyskania godnego jej miejsca w Europie - mówił prof. Nowak.

Reklama

PiS rozważało trzy kandydatury

W ostatnim czasie PiS rozważało trzy osoby, które mogłyby wystartować w wyborach: Nawrockiego, b. ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz europosła, b. kandydata na prezydenta stolicy Tobiasza Bocheńskiego. Na ostatniej prostej o nominację walczyli już tylko Nawrocki i Czarnek.

W sobotę kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta został - wyłoniony w prawyborach - prezydent stolicy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Uzyskał 74,75 proc. głosów, zaś szefa MSZ Radosława Sikorskiego poparło 25,25 proc. głosujących. Uprawnionych do głosowania było ponad 25 tys. działaczy partii wchodzących w skład KO; w czasie prawyborów oddało 22 tys. 126 głosów.

Kto jeszcze wystartuje w wyborach prezydenckich?

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosili już: marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie.