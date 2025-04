Nowy wariant COVID-19. WHO ostrzega przed LP.8.1

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w styczniu 2025 roku włączyła do monitorowania nowy wariant koronawirusa LP.8.1. Decyzja była podyktowana wzrostem liczby zachorowań na ten wariant na świecie w ostatnich miesiącach. Po raz pierwszy zidentyfikowano go w lipcu 2024 roku. LP.8.1 to szczep, w którym zaszły zmiany genetyczne, które mogą ułatwić mu rozprzestrzenianie się.

Według informacji serwisu internetowego serwis medicalexpress.com, wariant LP.8.1 odpowiada już za trzy na pięć przypadków zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Z kolei w Australii stanowi jeden na pięć przypadków zakażeń. W Stanach Zjednoczonych nowy wariant odpowiada za 55 proc. przypadków zakażeń. Naukowcy obawiają, że LP.8.1 może być przyczyną nowej fali. Na razie nie odnotowano obecności LP.8.1 w Polsce, ale zagrożenie rośnie.

Objawy LP.8.1. Na co zwrócić uwagę?

Naukowcy podkreślają, że na razie nic nie wskazuje na to, by nowy wariant koronawirusa LP.8.1 powodował cięższy niż zazwyczaj przebieg choroby (zwykle łagodny lub umiarkowany). WHO wskazuje również, że ryzyko związane z pojawieniem się nowego szczepu stanowi niskie zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nowy wariant określono wyłącznie jako obserwowany, a nie jako budzący obawy.

Jak objawia się LP.8.1? Podobnie jak poprzedni wariant koronawirusa, czyli NJ.1, z którego wywodzi się LP.8.1. Niepokój powinny wzbudzić następujące objawy:

gorączka,

katar,

kaszel,

ból gardła,

ból głowy,

zmęczenie,

czasem biegunka.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z obniżoną odpornością, seniorzy powyżej 60. roku życia, osoby z chorobami przewlekłymi.