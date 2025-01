Z początkiem roku wielu z nas planuje dłuższe weekendy. Święto Trzech Króli, które w tym roku wypada w poniedziałek, daje taką możliwość. Jednak, jeśli chodzi o zakupy, to mamy nieco mniej szczęścia. 5 stycznia sklepy będą zamknięte.

Kontrowersje wokół niedziel handlowych w tym roku nasiliły się za sprawą propozycji uczynienia Wigilii dniem wolnym od pracy, co wiązałoby się ze zwiększeniem liczby niedziel handlowych w grudniu. Najbliższa okazja do zakupów w tym miesiącu przypada dopiero 26 stycznia. Długi weekend styczniowy ograniczy zatem możliwości zrobienia zakupów do soboty, 4 stycznia. W pozostałe dni świąteczne większość sklepów będzie nieczynna.

Te sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe

Od kilku lat w Polsce obowiązuje ograniczenie handlu w niedziele. Wyjątkiem są placówki świadczące usługi niezbędne lub uzupełniające, takie jak stacje paliw, apteki, sklepy z pamiątkami, kwiaciarnie, piekarnie czy lokale gastronomiczne. Ponadto, zakupy możemy zrobić w punktach handlowych zlokalizowanych na dworcach i lotniskach. Do katalogu wyjątków przewidzianych w ustawie z 2018 roku zalicza się także małe sklepy prowadzone indywidualnie przez ich właścicieli.

Harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku

W 2025 roku obowiązuje nowa regulacja dotycząca niedziel handlowych. Dzięki zmianom w ustawie, sklepy będą mogły być otwarte w 8 niedziel w roku, w przeciwieństwie do 7 w roku poprzednim. To oznacza, że zarówno supermarkety, jak i galerie handlowe będą czynne w wybrane niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu i grudniu. Najwięcej niedziel handlowych przypada tradycyjnie na okres przedświąteczny. Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

W pozostałe dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel handlowych, sklepy pozostają zamknięte. Możliwe są jedynie zakupy w niewielkich sklepach osiedlowych oraz w placówkach franczyzowych prowadzonych przez właściciela lub jego rodzinę.

Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu 2025

Nowe przepisy dotyczące handlu w święta, podpisane przez Prezydenta pod koniec 2024 roku, wprowadzają istotne zmiany. Od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich, również dla osób zatrudnionych w sklepach. Aby zapewnić większą dostępność produktów przed świętami, w grudniu będzie można robić zakupy w trzy niedziele. Jednak, aby chronić prawa pracowników, każdy z nich będzie mógł pracować w handlu maksymalnie w dwie niedziele w miesiącu. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lutego 2025 roku.