W badaniu, przeprowadzonym jeszcze przed debatami prezydenckimi, CBOS zapytał Polaków o głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wzięto pod uwagę dwa warianty.

Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze. Wyniki sondażu CBOS

Z sondażu wynika, że gdyby druga tura wyborów odbywała się teraz i rywalizowaliby w niej Trzaskowski i Nawrocki, lepszy wynik osiągnąłby kandydat KO, na którego chęć oddania głosu zadeklarowało 52 proc. ankietowanych. Z kolei popierany przez PiS kandydat mógłby liczyć na poparcie 44 proc. badanych. 4 proc. zdeklarowało się jako "niezdecydowani".

W drugiej turze Trzaskowski mógłby liczyć na niemal stuprocentowe poparcie swoich wyborców z pierwszej tury wyborów (99 proc.). W drugiej turze na kandydata KO zagłosowałoby też 71 proc. wyborców kandydata Partii Razem Adriana Zandberga, 68 proc. wyborców kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni oraz 13 proc. elektoratu Sławomira Mentzena.

Nawrocki z kolei mógłby liczyć w drugiej turze na poparcie 96 proc. swoich wyborców, a także 60 proc. zdeklarowanych wyborców Mentzena, 11 proc. wyborców Zandberga oraz 8 proc. Hołowni.

"Wyborcy pozostałych, cieszących się już niewielkim poparciem kandydatów z pierwszej tury wyborów, potraktowani zbiorczo z racji niewielkich liczebności ich zwolenników w badaniu, w drugiej turze wyborów w trochę większym stopniu mogliby zasilić elektorat Karola Nawrockiego (37 proc. deklaracji poparcia w tej grupie badanych) niż Rafała Trzaskowskiego (29 proc.). Porównywalna liczebnie część tej grupy wyborców z pierwszej tury (30 proc.), mając wybór między tymi dwoma pretendentami, nie chciałaby głosować na żadnego z nich i zrezygnowałaby z udziału w drugiej turze wyborów" - podał CBOS.

Trzaskowski i Mentzen w drugiej turze. Wyniki sondażu CBOS

Drugi wariant zakłada wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego oraz Sławomira Mentzena. W tym przypadku na kandydata KO głos oddałoby 51 proc. respondentów, a na kandydata Konfederacji - 47 proc. 3 proc. badanych pytanych, na kogo oddałoby wówczas głos, odpowiedziało: "trudno powiedzieć". CBOS zauważył, że w tym przypadku "procenty nie sumują się do 100 z powodu zaokrągleń". Nie można więc wykluczyć sensacyjnego scenariusza, w którym to Mentzen wygrywa z Trzaskowskim w drugiej turze.

Również w przypadku starcia w drugiej turze Trzaskowskiego z Mentzenem, na kandydata KO zagłosowaliby prawie wszyscy jego wyborcy - 99 proc. - z pierwszej tury, a także zdecydowana większość wyborców głosujących wcześniej na Adriana Zandberga (80 proc.) oraz na Szymona Hołownię (74 proc.). "Gorzej wyglądałyby jego notowania wśród zwolenników pozostałych, cieszących się dziś znikomym poparciem kandydatów z pierwszej tury głosowania (35 proc. deklaracji poparcia w tej grupie). Kandydata KO mogłoby poprzeć także mniej więcej po jednej piątej wyborców obecnie niezdecydowanych (22 proc.), a także deklarujących absencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich (19 proc.)" - podał CBOS.

Z kolei Mentzen w drugiej turzemógłby liczyć przede wszystkim na głosy swoich wyborców z pierwszej tury (95 proc.), a także na głosy zwolenników Nawrockiego (77 proc.). "Wiele wskazuje, że mógłby zebrać nieco więcej głosów niż jego konkurent z KO wśród wyborców pozostałych, cieszących się obecnie znikomym poparciem, kandydatów z pierwszej tury głosowania (45 proc. poparcia w tej grupie zdeklarowanych wyborców), a także nieco więcej wśród niezdecydowanych wyborców (29 proc.)" - wskazała sondażownia.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w dniach od 7 do 9 kwietnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).