"Prawdopodobnie dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której spotkają się dwaj kandydaci. Na kogo z tej dwójki zagłosowałby Pan / Pani w takich wyborach?” - na takie pytanie odpowiadali uczestnicy badania przeprowadzonego przez ośrodek Opinia24. W badaniach przyjęto założenie, że do drugiej tury przechodzi dwóch z trzech uczestników wyścigu prezydenckiego cieszących się najwyższym poparciem. Z wcześniejszych badań pracowni Opinia na zlecenie Radia ZET wynika, że są to: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen.

Scenariusz pierwszy. W drugiej turze Trzaskowski z Mentzenem

W scenariuszu, w której Rafał Trzaskowski wchodzi do drugiej tury ze Sławomirem Mentzenem, 50 proc. badanych zapowiada oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego, a 43 proc. wyraża poparcie dla Sławomira Mentzena. Niezdecydowanych jest aż 7 proc. i ta grupa może zdecydować w ostatecznym rozstrzygnięciu pojedynku o fotel prezydenta.

Rafał Trzaskowski jest chętniej wybierany przez kobiety (59 proc.), podczas gdy Mentzen cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn (52 proc.). Rafał Trzaskowski notuje zdecydowaną przewagę wśród osób z wyższym wykształceniem (61 proc.) oraz z wykształceniem średnim, pomaturalnym i nieukończonym wyższym (55 proc.).

Scenariusz drugi. W drugiej turze Trzaskowski kontra Karol Nawrocki

A jeśli w drugiej spotka się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki? Wtedy 52 proc. uczestników sondażu deklaruje, że odda głos na Rafała Trzaskowskiego. Karola Nawrockiego popiera 42 proc. respondentów. Odsetek niezdecydowanych wynosi 6 proc.

Kobiety w większym stopniu wolą Trzaskowskiego (57 proc.), podczas gdy wśród mężczyzn poparcie dla niego jest nieco niższe (48 proc.). Nawrocki może liczyć na bardziej wyrównane – choć ogólnie niższe – poparcie zarówno wśród mężczyzn (47 proc.), jak i kobiet (38 proc.).

Sondaż przeprowadzony na zlecenie Radia ZET pokazuje, że największa bitwa o poparcie rozegra się na polu trzydziestolatków, gdzie różnice między kandydatami są minimalne (Trzaskowski – 45 proc., Nawrocki – 46 proc.). Tam też wyraźnie odznacza się 9-proc. odsetek niezdecydowanych.

Wybory prezydenckie. Kandydaci

