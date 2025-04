Sondaż został zrealizowany według autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób w dniach 7-9 kwietnia. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze. Co z poparciem dla Mentzena?

Liderem pozostaje Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał w sondażu 31,5 proc. poparcia. Prezydent Warszawy zanotował spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu z marcowym badaniem. Wciąż jednak jego przewaga nad pozostałymi kandydatami jest wyraźna.

Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki. Kandydat PiS uzyskał 20 proc. poparcia. Za jego plecami uplasował się Sławomir Mentzen, który może liczyć na 14,7 proc. To aż o 4,3 pkt proc. mniej, niż w marcu. Eksperci wskazują, że przyczyną tak nagłego spadku kandydata Konfederacji może być niestabilność preferencji politycznych młodych wyborców.

Nowy sondaż prezydencki. Szymon Hołownia i Grzegorz Braun za podium

Na stabilnym czwartym miejscu jest Szymon Hołownia z 5,8 proc. poparcia, a pierwszą "piątkę" zamyka Grzegorz Braun z 3,5 proc. – informuje RMF FM. Na kolejnych miejscach znaleźli się Adrian Zandberg (2,7 proc.), Krzysztof Stanowski (2,4 proc.), Magdalena Biejat (1,5 proc.) oraz Marek Jakubiak (1 proc.).

Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze. Kto wygra wybory prezydenckie?

Z sondażu wynika, że jeśli w drugiej turze wyborów znajdą się Trzaskowski i Nawrocki, większość wybierze kandydata KO (48,2 proc.). To spadek w stosunku do sondażu z marca, gdy Trzaskowski mógł liczyć na poparcie w drugiej turze rzędu 52,1 proc. Nawrocki może liczyć w kwietniu na wynik 39,8 proc., co oznacza ponad 3,5-punktowy wzrost poparcia w stosunku do badania z ubiegłego miesiąca.