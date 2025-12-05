Czym zajmuje się Główny Inspektorat Sanitarny?

Polacy najczęściej kojarzą GIS z kontrolą żywności - to Inspektorat informuje o wykryciu np. salmonelli czy zanieczyszczeń w produktach spożywczych. Kompetencje urzędu są jednak szersze. Inspektorzy regularnie monitorują rynek, skupiając się na bezpieczeństwie chemicznym produktów codziennego użytku.

GIS weryfikuje składy kosmetyków pod kątem zgodności z restrykcyjnymi przepisami Unii Europejskiej. Ostrzeżenia dotyczą zazwyczaj wykrycia substancji wpisanych na tzw. "czarną listę" składników zakazanych. Są to substancje określane jako CMR (rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczości).

Czarne listy w drogeriach

Inspektorat stale nadzoruje rynek kosmetyczny. Niedawno media informowały o wycofaniu produktów marki Bondi Sands. Wówczas służby wykryły w składzie popularnych samoopalaczy substancję o nazwie Butylphenyl Methylpropional, lepiej znaną jako Lilial. Lilial (o zapachu konwalii) to popularna niegdyś kompozycja zapachowa.

Od 1 marca 2022 roku Unia Europejska całkowicie zakazała jej stosowania. Badania wykazały, że Lilial może szkodzić rozrodczości oraz wywoływać silne reakcje alergiczne. Mimo jasnego zakazu, produkty wyprodukowane przed zmianą przepisów lub sprowadzone spoza UE wciąż trafiają do obrotu handlowego, a GIS je wyłapuje.

Pilny komunikat: Wycofanie eyelinerów Wet n Wild

Najnowszy komunikat GIS dotyczy produktu do makijażu oczu marki Wet n Wild. Ostrzeżenie wydano w sprawie kredki do oczu Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner (Eyeliner w pisaku).

Partia objęta wycofaniem : Numer 20230530 (kod kreskowy: 4049775001636).

: Numer 20230530 (kod kreskowy: 4049775001636). Powód interwencji: Wykrycie niedozwolonej substancji Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

GIS podkreśla, że składnik ten stwarza realne ryzyko dla zdrowia konsumentów. Posiadacze tego konkretnego eyelinera z wycofanej partii nie powinni go używać i mogą zwrócić produkt do miejsca zakupu.

