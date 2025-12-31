Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w roku i tych, które zaczynają nowy rok.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Gdzie się odbywa?

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich odbywa się co roku w Złotej Sali Musikverein. Z racji tego, że mieści się tam niewiele osób, nie jest tak łatwo dostać bilety. To nadaje temu wydarzeniu dodatkowej rangi. Na szczęście koncert noworoczny z Wiednia co roku jest transmitowany przez ponad 90 stacji telewizyjnych na całym świecie.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Jak zdobywa się bilet?

Aby zdobyć bilet na koncert noworoczny w filharmonii w Wiedniu trzeba mieć więc naprawdę sporo szczęścia. Ze względu na to, że zainteresowanie jest ogromne, bilety są losowane na stronie Filharmoników Wiedeńskich.

Jeśli ktoś okaże się szczęśliwcem, musi za bilet zapłacić. Ceny biletów na Koncert Noworoczny Filharmoników WiedeńskichIch wahają się od 35 do 1090 euro, za koncert sylwestrowy – od 25 do 800 euro, a za koncert próbny – od 20 do 495 euro. Warto zaznaczyć, że jedna osoba może kupić maksymalnie dwa bilety. W ramach wszystkich trzech koncertów wykonywany jest ten sam repertuar. Status losowania można sprawdzić w każdej chwili w profilu użytkownika.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Ile trwa koncert?

Koncert noworoczny, który odbywa się 1 stycznia w Filharmonii Wiedeńskiej rozpoczyna się w samo południe i trwa zazwyczaj ok. 2 godzin. Każdego, kto będzie oglądał go na żywo i pojawi się w filharmonii obowiązuje strój wieczorowy. Wiedeńska orkiestra to zazwyczaj do 80 do 120 muzyków.

Koncert noworoczny z Wiednia. Program koncertu 2026

W programie koncertu noworocznego najwięcej jest utworów rodziny Straussów. W tegorocznym repertuarze znalazły się również kompozycje innych twórców. Utwory, które zostaną zagrane podczas koncertu noworocznego 2026 w Wiedniu to:

Johann Strauss (syn): Uwertura do operetki „Indigo i czterdziestu rozbójników”

Carl Michael Ziehrer: Donausagen. Walc, op. 446

Joseph Lanner: Malapou-Galoppe, op. 148

Eduard Strauss: Brausteufelchen. Polka szybka, op. 154

Johann Strauss (syn): Kwadryl z Zemsty nietoperza, op. 363

Johann Strauss (ojciec): Karnawał w Paryżu. Galop, op. 100

Franz von Suppè: Uwertura do operetki „Piękna Galatea”

Josephine Weinlich: Pieśni syren. Polka-mazur, op. 13

Josef Strauss: Godność kobiet. Walc, op. 277

Johann Strauss (syn): Polka dyplomatów. Polka française, op. 448

Florence Price: Rainbow Waltz

Hans Christian Lumbye: Københavns Jernbane-Damp-Galop

Johann Strauss (syn): Róże z Południa. Walc, op. 388

Johann Strauss (syn): Marsz egipski, op. 335

Josef Strauss: Palmy pokoju. Walc, op. 207.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Orkiestra i występ baletu

Jak co roku atrakcją koncertu noworocznego będzie również występ Wiedeńskiego Baletu Narodowego. Tancerzy będzie można zobaczyć w kostiumach współczesnych projektantów. Sala koncertowa co roku udekorowana jest kwiatowymi kompozycjami.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Kto będzie dyrygował orkiestrą?

Co roku orkiestrą dyryguje inny kompozytor. Wśród dyrygentów byli m.in. Mariss Jansons (2016), Gustavo Dudamel (2017), Andris Nelsons (2020), Daniel Barenboim (2022), Franz Welser-Möst (2023), Christian Thielemann (2024) i Riccardo Muti (2025).

W 2026 roku za pulpitem dyrygenta podczas koncertu noworocznego w Wiedniu stanie przedstawiciel młodego pokolenia. To Yannick Nézet-Séguin. Dyrygent jest z pochodzenia Kanadyjczykiem. Jest dyrektorem muzycznym Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz głównym dyrygentem największych międzynarodowych orkiestr, takich jak Philadelphia Orchestra. Dyrygent Koncertu Noworocznego z Wiednia łączy gatunki, które składają się na język muzyczny Filharmoników Wiedeńskich.

Choć Koncert Noworoczny poprowadzi po raz pierwszy, z Filharmonią Wiedeńską współpracuje od 2010 roku. Szczególnym wydarzeniem był Koncert Nocy Letniej 2023 pod jego batutą.

Koncert Noworoczny z Wiednia. Gdzie i o której transmisja?

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich będzie transmitowany przez 90 stacji telewizyjnych, w tym również przez TVP. W czwartek, 1 stycznia część I o godz. 11.15 pokaże TVP Kultura, część II o godz. 12.15 stacja TVP2. Koncert będzie można także oglądać online, na stronie vod.tvp.pl.